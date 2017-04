Aesthetic Perfection erste Headliner-Europatour in 3 Jahren

Aesthetic Perfection kommen auf ihre erste Headliner-Europatour in 3 Jahren.

AESTHETIC PERFECTION haben sich nach diversen Festivalteilnahmen und Support-Tourneen mit COMBICHRIST, COVENANT und zuletzt MESH zu einem etablierten Act in der Szene hervorgespielt.

Die Band um Sänger Daniel Graves mit Tim van Horn an den Drums und Elliott Berlin an den Keyboards wird sich ab nächste Woche auf europäischen Straßen begeben. Das ist die erste Headlinertour in 3 Jahren. Die Industrial Pop Tour startet in Barcelona und wird von WILLIAM CONTROL unterstützt. An ausgewählten Terminen werden ARMY OF THE UNIVERSE und EMPATHY TEST ebenfalls auf der Bühne stehen.