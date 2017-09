Bizarre Life – The Art of Elmer Batters and Eric Stanton – Ausstellung in Berlin

Der TASCHEN Store Berlin freut sich, die Eröffnung von Bizarre Life – The Art of Elmer Batters and Eric Stanton ankündigen zu können, einer Ausstellung, die den künstlerischen Werdegang dieser beiden Pioniere der Fetischkunst nachzeichnet – von ihren Anfängen als Geheimtipps für Fuß- und Fessel-Connaisseure, deren Werke nur in Zwielichtmilieus wie der Gegend rund um den New Yorker Times Square zu bekommen waren, bis zu ihrem heutigen Status als Kulturikonen, auf die Künstler unterschiedlichster Couleur in ihren Arbeiten Bezug genommen haben, von Richard Lindner, Allen Jones und Helmut Newton bis hin zu Martin Kippenberger.

Bizarre Life zeigt Auszüge der gleichnamigen von Dian Hanson und Benedikt Taschen kuratierten Ausstellung, die im Frühjahr 2015 in der TASCHEN Gallery in Los Angeles zu sehen war. Die 73 Originalwerke, die für den Store Berlin ausgewählt wurden, zeigen Batters und Stanton, zwei wahrlich singuläre Künstler, erstmalig in Europa Seite an Seite. Die Arbeiten der beiden legendären Fetischkünstler thematisieren alternative Formen des Begehrens, Fragen sexueller Dominanz und der sexuellen Identität.

Dian Hanson, die intellektuellste Pornografin Amerikas, kommt erstmalig nach Berlin, kuratiert und

eröffnet am Donnerstag, den 14. September, von 18 bis 20 Uhr exklusiv im Taschen

Store auf der Schlüterstraße 39, 10629 Berlin die Ausstellung Bizarre Life – The Art of Elmer Batters and Eric Stanton. Schauen Sie rein!

Verlosung

Wir verlosen darüber hinaus die Bücher: .Eric Stanton. The Dominant Wives and Other Stories, sowie Elmer Batters. From the tip of the toes to the top of the hose.

Dazu schickt die Beantwortung der Preisfrage: Wann wurden die beiden Künstler jeweils geboren?

an folgende Emailadresse redaktion(at)the-black-gift.com

Einsendeschluß: 20.10.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.