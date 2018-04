David LaChapelle kommt nach Köln

Der Künstler signiert am Donnerstag, den 26. April, von 18

bis 22 Uhr im Taschen Store am Neumarkt 3, 50667 Köln seine neuen Bücher Lost and

Found und Good News. Die Bücher sind gerade erst erschienen und es sollen seine letzten

Bücher sein. Daher empfielt es sich den Taschen Store an diesem Abend zu besuchen und einen

Blick auf den Künstler und seine Werke zu werfen.

TASCHEN

David LaChapelle. Lost + Found. Part I

Hardcover mit Ausklappseiten in einer Box, 278 Seiten

€ 50

TASCHEN

David LaChapelle. Good News. Part II

Hardcover in einer Box, 276 Seiten

€ 50