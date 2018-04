Bastel dir die Welt – aus Buch wird Wahrzeichen

Rozenn Bothuon

Bastel dir die Welt

moses.Verlag

Preis: Euro 12,95

Dieses schöne Buch hat nicht zuletzt wegen seines Covers einen Platz im Bücherregal verdient. Doch es ist ein Bastelbuch für Geographiefreunde. Fast zu schade, um es zu zerschneiden, so liegt es vor mir. Aber man bekommt ja auch etwas Schönes dafür und gut Beschäftigt ist man allemal. Hier haben sogar die Erwachsenen Spaß und schwupps sind die zehn berühmtesten Wahrzeichen aus Papier entstanden. Ob Eifelturm, Big Ben oder die Sphinx, hier werden sie alle gebastelt. Aufgeteil sind die Bastelobjekte in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, so kann man sich langsam hocharbeiten. Um diese Kinderbeschäftigung abzurunden, kann man den lieben Kleinen gleich noch etwas Geographie nahebringen und das Ganze wird lehrreich und anschaulich gleichermaßen. Bastel dir die Welt ist ein Bastelspaß für die ganze Familie. Vielleicht kaufe ich mir noch ein Exemplar für das Bücherregal, wer weiß.

i.s.o.