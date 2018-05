Early Man – neuer Animationsklassiker von Nick Park

Ab morgen sind unsere Vorfahren auf der Kinoleinwand zu sehen

Angesiedelt in der Vorzeit, als urzeitliche Kreaturen und wollige Mammuts die Erde bevölkerten: Höhlenmensch Dug ist überzeugt davon, dass sein Stamm mehr kann als nur Kaninchen zu jagen. Wenn überhaupt. Doch Clanführer Bobnar rät ihm von solchen Höhenflügen ab. Als Steinzeitmenschen sollten sie einfach zufrieden in ihrem Tal leben und weiter Kaninchen jagen. Wenn überhaupt. Doch als eines Tages die Bronzemenschen und mit ihnen der heimtückische und arrogante Anführers Lord Nooth das idyllische Tal des Stammes für sich beanspruchen wollen, wird Dug klar, dass es nun Zeit zu handeln ist! Zusammen mit seinem besten Freund, dem prähistorischen Wildschwein Hognob, macht er sich auf seine Heimat zu retten. Und findet dabei heraus, dass seine Vorfahren früher sehr wohl ein großes Talent besaßen… ein episches Fußballspiel wird schon zeigen, wer die wahren Helden sind!

Nach den Welterfolgen von „Shaun das Schaf: Der Film – Der Film“ und „Wallace & Gromit“ wirbelt Oscar-Preisträger Nick Park diesmal die Steinzeit mit dem einzigartigen Charme seiner Knet-Kreaturen durcheinander. Friedrich Mücke und Palina Rojinski leihen Dug und Goona ihre deutschen Stimmen. Und Deutschlands bekanntester Stimm-Akrobat Kaya Yanar ist gleich dreimal im Film zu hören: als Lord Nooth, Dino und Jürgend! Freuen Sie sich auf eine ur-komische Kino-Zeitreise für die ganze Familie und erfahren Sie nebenbei, wer den Fußball in Wahrheit erfunden hat! Nach Mark Burtons und Richard Starzaks „Shaun das Schaf – Der Film“ setzt EARLY MAN – STEINZEIT BEREIT die erfolgreiche Produktionskooperation zwischen Aardman und STUDIOCANAL fort. STUDIOCANAL ist Koproduzent des neuen Stop-Motion-Abenteuers, bringt den Film in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Australien und Neuseeland in die Kinos und übernimmt zudem den Weltvertrieb. Ebenfalls konnte das British Film Institute BFI als Partner von EARLY MAN – STEINZEIT BEREIT gewonnen werden.

EARLY MAN – STEINZEIT BEREIT – Regie: Nick Park

KINOSTART: 26. APRIL 2018 IM VERLEIH VON STUDIOCANAL