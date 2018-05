The Cat hat viele Gesichter – durchschaue sie!

Brad Ross, Don und Jack Ullman

The Cat

Amigo Spiel

Preis: Eur 7,99

Katzen können launisch sein und viele Gesichter ziehen. Bei The Cat kann man schon einmal 13 dieser Gemütszustände kennenlernen. Auf 52 Spielkarten können Katzenliebhaber die Stimmung der Katze ablesen. Doch Vorsicht, manche Gesicher ist sehr ähnlich und da heißt es im Spielverlauf genauer hinzusehen. Aus den gemischten Karten, die gleichmäßig aufgeteilt werden, erhält jeder Spieler mehrere Kartenstapel mit je vier Karten. Auf jeder Karte ist The Cat in einer bestimmten Stimmung abgebildet. Vier Karten kommen offen nebeneinander in die Tischmitte. Alle spielen gleichzeitig und es beginnt ein wildes Tauschen mit den Karten in der Tischmitte. Denn jeder Spieler muß zum Schluss vier Kartenstapel mit je einer gleichen Katzenlaune gesammelt haben. Dazu nimmt jeder einen Stapel auf die Hand und tauscht eine Handkarte mit einer Karte aus der Tischmitte. Diese Aktion darf mehrmals hintereinander durchgeführt werden. Sollte keine geeignete Karte in der Tischmitte liegen, wird ein anderer Stapel auf die Hand genommen und man beginnt, dessen Karten zu tauschen. Nachteilig ist, wenn die Mitspieler so langsam sind und keine neuen Karten in die Tischmitte ablegen. Schließlich soll es schnell gehen und trotzdem darf man sich nicht beim Sammeln vertun. Ein Katzenschwanz links anstatt rechts im Bild kann schnell übersehen werden.

Sobald ein Spieler alle vier Stapel korrekt bestückt hat, ruft er: „Stopp!“ und beendet die Runde. Nun wird geprüft, ob in den Stapeln der Spieler jeweils eine Katze mit der gleichen Laune liegt. Ist alles richtig, gibt es einen Punkt pro Stapel. Hat der Spieler sich doch verguckt, gibt der fehlerhafte Stapel null Punkte. Gewinner ist der Spieler, der nach einigen Runden 20 Punkte oder mehr erreicht hat. Bei The Cat heißt es genau hinzusehen , um den Sieg für sich zu verbuchen. Katerstimmung kommt bei The Cat niemals auf. Nicht zuletzt das 3 D Wackelbild mit der zwinkernden Katze auf der Spielschachtel sorgt für gute Laune.

Spieler 2 bis 4

Ab 8 Jahren

Dauer: ca. 20 Minuten

i.s.o.