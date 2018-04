Ein QuEntchen Glück für Dich reserviert

Klaus Puth

Das kleine QuEntchen Glück

moses. Verlag

Preis: Euro 12,95

QuEntchen, das Glück kommt mit dem Entchen. Es gibt eine neue Glücksreihe aus dem moses.Verlag, Hier treibt eine niedliche Ente, das sogenannte QuEntchen sein Unwesen und wird zum Glücksbotschafter. Das kleine QuEntchen Glück öffnet uns die Augen für Kleinigkeiten. Es läßt uns beispielsweise den Bus noch erwischen oder begleitet uns, wenn wir pünktlich aus dem Haus müssen. Es ist ein idealer Unterstützer für Jedermann.

In dem dazugehörigen Geschenkbuch gibt es auf 56 Seiten humorvolle Cartoons mit dem possierlichen Schnabeltier. Der Watschler ist in all seinen Ausführungen ein schönes Frühlingsgeschenk. Für diejenigen, die mehr als ein Quäntchen Glück gebrauchen können, kommt so ein QuEntchen wie gerufen.

i.s.o.