Grease – Das Musical – läuft wieder im Dezember 2018

Grease – Das Musical – gastiert an 12 Termine im Dezember 2018

GREASE ist seit 40 Jahren Kult. Es dreht sich um Liebe, Rock’n’Roll und Musik. Auch wirMädels wollten damals sein wie die Pink Ladies. Songs wie „You’re The One That I Want“ „Summer Nights“ „Sandy“ und weitere wurden fleißig mitgesungen.

GREASE – DAS MUSICAL feiert in 2018 40jähriges Jubiläum des Films, der John Travolta und Olivia Newton-John als eines der Hollywood-Traumpaare unsterblich machte und augenblicklich in die erste Reihe der Hollywood-Super¬stars katapultierte. Grund genug, die Liebesgeschichte zwischen dem coolen Danny (Darsteller Alexander Jahnke) und der schüchternen Sandy (Darstellerin Veronika Riedl) in einer neuen, modernen Multimedia-Inszenierung mit Live-Orchester auf Jubiläumstour zu schicken.

GREASE Rock & Roll Highschool

GREASE erzählt eine der schönsten High School-Romanzen, die je die Bühnen dieser Welt erobert haben, brillant begleitet von furiosem Rock’n’Roll und Hits zum Mitsingen und Schwelgen. Hits wie „You’re The One That Want“, „Summer Nights“ oder „Sandy“ sind längst Evergreens. Die legendäre Verfilmung, mit der sich John Travolta und Olivia Newton-John mit fetzigen Songs und gefühlvollen Balladen in die Herzen der Zuschauer auf der ganzen Welt sangen, machte GREASE zu dem, was es heute ist. Der Soundtrack des Films belegte in den USA 12 Wochen die Nummer 1, bis Februar 1998 war er 244 Wochen hintereinander in den Top Five der US-Pop-Charts.

GREASE is still the Word

GREASE ist der größte Musical-Erfolg aller Zeiten und so einzigartig wie das Musical ist auch seine Erfolgsgeschichte: Was aus einer verrückten Idee in einer bierseligen Nacht werden kann, ahnten die Autoren von GREASE, Warren Casey und Jim Jacobs, Anfang der 70er Jahre sicher nicht. Mit ihrem Rock‘n‘Roll-Musical über das Abenteuer High School-Liebe, angesiedelt in den 50er Jahren, schufen Warren Casey und Jim Jacobs einen Klassiker, der berechtigterweise zum Vorbild für andere High School Musicals wurde und als zeitloser Kult von den Bühnen dieser Welt nicht mehr wegzudenken ist.

GREASE – Rama Lama Lama Ka-Dinga Da-Dinga Dong …

GREASE bietet neben mitreißenden Choreographien und frechen Dialogen auch Party, Spaß, Romantik und eine Hommage an die 50ies, eine Zeit in der Pferdestärken und glänzendes Chrom so wichtig waren, wie der richtige Musikgeschmack. Die komplett neue Inszenierung wird die Originalsongs in englischer Sprache und die Dialoge in Deutsch zeigen und verspricht ein multimediales Erlebnis, welches heute wie damals den Nerv der Zeit trifft. Eine PARTY für alle Musicalfans: Die Jubiläumsproduktion in 2018 „40 Jahre GREASE – Der Film“.

“Worum es bei GREASE aber wirklich geht – und das mehr als alles andere – ist Spaß! Also, setzt euch hin, zieht eure Schuhe aus und entspannt euch! GREASE ist immer noch eine Feier! Eine Party vom Feinsten. Verstanden? Also, see you later Alligator …”

Jim Jacobs (Co-Author von GREASE)

Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen, telefonisch über 01806 – 777 111 (Festnetz: 20 Cent/Anruf, Mobilfunk: max. 60 Cent/Anruf) und als Online-Bestellungen über www.handwerker-promotion.de. Weitere Informationen zum Künstler auf www.grease-jubiläumstournee.de.com.

Termine:

08.12.2018, 20:00 Uhr Colosseum Theater, Essen

09.12.2018, 15:00 Uhr Colosseum Theater, Essen

11.12.2018, 20:00 Uhr Colosseum Theater, Essen

12.12.2018, 20:00 Uhr Colosseum Theater, Essen

13.12.2018, 20:00 Uhr Stadthalle, Bielefeld

16.12.2018, 19:00 Uhr Saarlandhalle, Saarbrücken

17.12.2018, 20:00 Uhr Konzerthaus, Karlsruhe

18.12.2018, 20:00 Uhr Konzerthaus, Karlsruhe

19.12.2018, 20:00 Uhr Konzerthaus, Karlsruhe

20.12.2018, 20:00 Uhr Konzerthaus, Karlsruhe

21.12.2018, 20:00 Uhr Stadthalle, Braunschweig

22.12.2018, 20:00 Uhr Messe+Congress Centrum Halle Münsterland, Münster