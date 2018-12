DESTROYER – Nicole Kidman nominiert für den Golden Globe®

Nicole Kidman zählt zu den wandlungsfähigsten und vielseitigsten Schauspielerinnen der Gegenwart; aber so wie in Karyn Kusamas kompromisslosen Thriller DESTROYER hat man die Oscar®-Gewinnerin noch nie gesehen! Als LAPD-Detective Erin Bell ist sie schlicht nicht wiederzuerkennen und liefert die vielleicht eindringlichste und kompromissloseste Darstellerleistung ihrer triumphalen Karriere.

Noch bevor das stilistisch herausragende Copdrama mit seinen intensiven, lange noch nachwirkenden Bildern und seiner hochkarätigen Besetzung in den Kinos angelaufen ist, wurde DESTROYER heute von der Hollywood Foreign Press Association für den Golden Globe® in der Königskategorie „Beste Schauspielerin in einem Drama“ nominiert. Die Verleihung der 75. Golden Globe Awards® wird am 7. Januar 2019 stattfinden.

Concorde Filmverleih bringt DESTROYER am 14. März 2019 bundesweit in die deutschen Kinos.

Über den Film:

Ein Mordfall wie jeder andere – so scheint es. Erin Bell (NICOLE KIDMAN), Polizistin in Los Angeles wird schnell eines Besseren belehrt: Indizien am Tatort deuten darauf hin, dass eine verschollen geglaubte Person aus ihrer Vergangenheit wieder zurück ist. Silas (TOBY KEBELL) ist der Grund, warum Erin heute ein Schatten ihrer selbst ist, eine gebrochene, innerlich wie äußerlich zerstörte Frau, die durch ihr Leben stolpert wie eine Untote. 17 Jahre sind vergangen, seit Erin als verdeckt arbeitende FBI-Agentin Silas zum ersten Mal auf der Spur war. Damals endete die Ermittlung in einer Katastrophe. Jetzt sieht Erin die Gelegenheit gekommen, ihre Sünden von einst wieder gut zu machen und Silas zur Strecke zu bringen. Koste es, was es wolle…

Nicole Kidman als LAPD-Detective Erin Bell in einem unerbittlichen Neo-Noir-Thriller ist nach ihren unzähligen Leinwanderfolgen auf dem absoluten Höhepunkt ihrer eindrucksvollen Karriere angekommen. Sie überzeugt durch und durch als abgehalfterte Polizistin in der Stadt der Engel, die nach Jahren in der Verdammnis die Chance auf Erlösung erhält.

Der von der Kritik hochgelobte GIRLFIGHT-Regisseurin Kusama Karyn Kusama (Girlfight) ist ein packender L.A. Noir gelungen, ein intensives Copmovie in der Tradition von Dirty Harry, SieBen, Heat und Bad Lieutenant. Kusama und ihr Autorenteam Phil Hay und Matt Manfredi schneiderten Kidman die nach Genremaßstäben bislang vielschichtigste weibliche Copfigur auf den Leib: verletzlich und hart, gebrochen und unerbittlich zugleich liefert DESTROYER einen intimen Einblick in die Gefühlswelt seiner Protagonistin und wirkt dank seiner komplexen weiblichen Hauptfigur, den hitzeflirrenden Downtown-LA-Bildern von Kamerafrau Julie Kirkwood und Kusamas untrügliches Gespür für die Schönheit und Widersprüchlichkeit ihrer Figuren mindestens so modern und relevant wie Travis Bickles stilprägender Leinwandauftritt in TAXI DRIVER vor mehr als vierzig Jahren.

Neben Topstar Nicole Kidman dürfen sich Filmfans auf ein mit Sebastian Stan (Avengers: Infinity War), Emmy®-Gewinnerin Tatiana Maslany („Orphan Black“) und Toby Kebell Planet der Affen: Revolution) bis in die Nebenrollen brillant besetztes Thrillerdrama freuen, das noch lange nach dem Kinobesuchen nachhallen wird!

Regie: Karyn Kusama

Mit Nicole Kidman, Sebastian Stan, Tatiana Maslany, Toby Huss, Scoot McNairy, Bradley Whitford, Jade Pettyjohn, Beau Knapp und Toby Kebbell

Kinostart: 14. März 2019 im Concorde Filmverleih