Mit Tschüssikowski! ab in den Süden

Tschüssikowski! und „Hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher“, das ist mit Schmidt Reisen kein Problem.

Familie Koschwitzki kann endlich wieder an das Reisen denken. Oma ist im Himmel und nun tagt der Familienrat, wo es hingehen soll. All-inclusive im Luxusresort oder Camping im Regen auf Norderney, wie in den Flitterwochen. Für Vaddern Koschwitzki ist der schönste Urlaub auf dem Sofa und dann Füße hoch und Arsch lecken….

Seine Gattin, gespielt von Carolin Spieß, die mich stimmlich an Elisabeth Wiedemann aus Ein Herz und eine Seele erinnert, träumt von schwül-warmen Nächten unter exotischen Palmen. Die pubertäre Tochter will Action und coolen Partys und der kleine Sohn will Eis. Das ist für den charmanten Reisefachmann Willy Fröhlich kein Problem. Der Herr im rosa Anzug weiß Wünsche zu erfüllen. Das Motto seines Schmidt-Reisebüros ist: Schmidt machen, Schmidt lachen, Schmidt reisen und so schickt er die Familie on Tour. Die Geschichte der Familie Koschwitzki geht in Tschüssikowski! etwas unter und wird sowieso zur Nebensache.

Denn in dieser Urlaubsrevue sorgen sämtliche bekannte Urlaubshits für das entsprechende Feeling.Von „Bailando“ bis „La Vida Loca“ , hier: Mach dich mal locker, von „Reif für die Insel“, „Tarzanboy“ und „Geh’n wie ein Ägypter“ über „Surfin‘ USA“ bis zu „Waka Waka“ und „Despacito“, man kennt sie alle und kann entsprechend mitsingen. Die Umdichtungen der Liedtexte ist auch gelungen und es gibt die absolute Ohrwurmgarantie. Herr Fröhlich verhilft auch anderen Reisefreunden zum passenden Angebot. Ob nun Berge und Hits von Andreas Gabalier, Extremtourismus bei Kannibalen in Neu-Guinea oder Safari in Afrika, Fröhlich weiß Rat. Die einfachen Witze über die Dschungeltiere, hätte man sich sparen können. Doch die Kostüme aus Flaschen, Bürsten und Putzschwämmen sind dann wiederum gut gemacht.

Etwas Besonderes sind die venezianischen Gondolieri, die in Minigondeln über die Bühne rollen und sich einen Liederstreit der italienischen Sommerhits liefern. Natürlich gibt es im Urlaub auch Beschwerden und ein verlorener Koffer, von dem nur noch der Griff am Gepäckband auftaucht, sorgt für weitere Lacher. Natürlich geht man im Urlaub auch ins Wasser. Im gestreiften Badedress übt man sich im Synchronschwimmen, um dann schlussendlich blank zu ziehen. Großes Gelächter, ob der Umsetzung der besonderen „Badehosen“.

Tschüssikowski! gibt noch Informationen in Sachen ausländische Küche, samt Montezumas Rache und hält Tipps zu optimalen Reiseapotheke bereit. Wer jetzt noch nicht losfährt, ist selber schuld.

Die neue große Schmidt-Revue Tschüssikowski! von Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth sorgt für gute Laune und ist recht kurzweilig. Zur Zugabe wird auch der letzte Zuschauer zum Mitsingen verpflichtet. Hierzu reisen wir an den Blue Bayou und den Refrain kennt schließlich jeder.

Gespielt wird noch bis Samstag 26.01.2019 und dann wieder im Sommer vom 20.6. – 18.8.2019.

i.s.o.