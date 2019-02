Caveman – Männer und Frauen passen einfach nicht – oder doch?

Das Leben ist voller Missverständnisse zwischen Männern und Frauen und das reicht schon bis in die Steinzeit zurück.

Kristian Bader war wieder als Caveman im Hamburger Tivoli und führt uns durch sein Leben mit seiner Heike. Für sie schleppt er sich stundenlang durch das Einkaufsparadies bis er auf dem Zahnfleisch geht. Dann ruft er seiner Gattin hinterher: „Alleine kannst du es schaffen.“

Männer verfahren sich und fragen natürlich nicht nach dem Weg. Das killt die Männlichkeit. „Da könnte man doch gleich sagen, man ist ein Idiot“, meint Bader. Beispiele gibt es viele. Männer und Frauen ticken eben nicht gleich. In Caveman spricht man Klartext und das Publikum wird von Bader mit einbezogen und immer wieder nach seiner Meinung gefragt.

Nachhilfe gibt es in Punkto Sexualität. Der Caveman weiß, als zielgerichteter Mann, schnell wo er Frauen anfassen muss. Frauen schmusen immer um die erogene Zone herum, das ist dem Caveman zu anstrengend. Sehr lustig ist, wie Kristian Bader die zwei Personen beim Schmusen darstellt oder auch die zwei Gehirnhälften einer Frau, wie diese miteinander kommunizieren. Es wird alles hin und her abgewogen, das sorgt für jede Menge Gelächter. „Den Männern würde der Kopf platzen“, so Bader. Männer lümmeln auf der Couch, haben kein Händchen für Dekorationen. „Wenn eine Frau ins Haus einzieht, ziehen die Sachen des Mannes aus“, stellt Bader fest.

Auch Störenfriede, die während der Vorstellung am Handy daddeln und dann noch aufs Klo müssen, werden vom Caveman aufs Korn genommen. So wird Zuschauer André zum Lacher, indem Bader mit dessen Handy klarstellt, dass der Angerufene derzeit im Theater ist und jetzt keine Zeit hat.

Auch vom Klo wird der Übeltäter zurückgeholt, damit die lang aufgebaute Pointe nicht versaut wird. Die Zuschauer freut es. Caveman unterhält bestens, denn mit der Thematik hat jeder bereits zahlreiche eigene Erfahrungen gemacht. Die Macken des anderen Geschlechts machen einfach so viel Spaß.

i.s.o.