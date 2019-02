Fiesta – Kochen und Schlemmen wie in Mexiko

Tanja Dusy

Fiesta – Das Mexiko-Kochbuch

EMF Verlag

Preis: EUR 30,00

Dunkler Einband, farbenfrohe Blumen und dann noch Hard Cover, dieses Kochbuch ist schon von seiner Aufmachung her ein Hingucker. Einer Fiesta mit tollen Gerichten steht nichts mehr im Wege. Vielleicht feiern wir gleich den Dia de los Muertos.Diesem Totentag vom 31.Oktober sind auch ein paar Zeilen und Fotos gewidmet.

Hierzu gibt es dann das Toten Brot, Pan de Muerto. Aber auch ohne Fiesta kann man die leckeren Rezepte ganz für sich alleine genießen. Streetfood-Lieblingen wie Tacos, Burritos, Fajitas oder Enchiladas gehen ja immer. Feine Partysnacks und Tomatensalsa, Salsa Verde oder Guacamole und dazu gekühlten Drinks wie Margaritas oder Sangrita bringen die Gäste wiederum ins Träumen von schönen Stränden und Mexikos farbenfrohe Dörfern. Bei über 80 Rezepten findet man auch raffinierte Hauptgerichte wie Huhn in Schokoladensoße oder das beliebte Chili con Carne. Natürlich fehlt es nicht an süßen Desserts (Karamellcreme-Eis), Kuchen (Pastel de Tres Leches), Kürbis in Sirup oder Polvorones, den bekannten Hochzeitskeksen. Die typischen Päckchen aus getrockneten Maisblättern, Tamales, und natürlich Churros kommen in Fiesta – Das Mexiko-Kochbuch auch dran. Sehr übersichtlich sind die Schritt für Schritt Anleitungen zu jedem Rezept. Zu den landestypischen Zutaten, wie Bohnen, Chilis oder Mais gibt es einiges an Hintergrundwissen. Im Glossar werden typische Zutaten erklärt, sei es Kreuzkümmel, Avocados, Annatto oder Tortilla.

Fiesta – Das Mexiko-Kochbuch ist für alle, die Mexiko zu Haus kulinarisch erleben möchten. Man bekommt den Kniff raus, wie man die perfekte Salsa macht und Burritos oder Tacos baut. Diese sollte ansehnlich und nicht zu vollgestopft sein, denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Fiesta – Das Mexiko-Kochbuch ist gelungen, da kann man nur noch Fiesta, Fiesta Mexicana singen.

i.s.o.