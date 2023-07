Amigo unterwegs auf Spieletour in Norddeutschland

Urlaub, Strand und …. SPIELE!!! Auch in diesem Jahr sind die AMIGO-Spiele wieder auf Spieletour, damit der Urlaub an Nord- und Ostsee noch verspielter wird.Ab dem 07. Juli ist der Spielebus von ‚Meeplebox Events‘ in den Urlaubsregionen im Norden Deutschlands unterwegs und hat neben Spielen zahlreicher Verlage auch jede Menge Spiele von AMIGO im Gepäck, wie Halli Galli Twist, Würfelhelden und Fröschis. Spieleerklärende helfen dabei, die Spielregeln zu lernen und direkt losspielen zu können. Egal ob in St. Peter Ording, Eckernförde oder Husum, am Strand, auf dem Campingplatz oder im Freibad: Bis zum 20. August steuert der Spielebus zahlreiche Urlaubssorte an der Nord- und Ostseeküste an und verbreitet Spielspaß. Alle Daten sind auf der Website bereitgestellt: https://blog.amigo-spiele.de/wp-content/uploads/2023/05/Meeplebox-Events-Spieletour-Tourplan-2023.pdf