Amphi Festival 2023 – Running Order

Samstag, 29.07.2023

MAIN STAGE

Doors open 10:00

SYNTHATTACK 11:00 – 11:40

A LIFE DIVIDED 12:10 – 12:55

WESSELSKY 13:25 – 14:15

S.P.O.C.K 14:50 – 15:40

DAS ICH 16:10 – 17:05

COVENANT 17:35 – 18:35

FRONT 242 19:05 – 20:05

DEINE LAKAIEN 20:40 – 21:55

THEATER STAGE

Doors open 12:30

XOTOX 12:55 – 13:35

VANGUARD 14:05 – 14:50

FUTURE LIED TO US 15:20 – 16:10

CENTHRON 16:40 – 17:30

CALVA Y NADA 18:00 – 18:50

ZERAPHINE 19:20 – 20:15

WELLE:ERDBALL 20:45 – 21:55

ORBIT STAGE

Doors open 13:00

RABENGOTT 13:45 – 14:30

WHISPERS IN THE SHADOW 15:05 – 15:50

SELOFAN 16:25 – 17:10

CLAN OF XYMOX 17:45 – 18:40

LEBANON HANOVER 19:15 – 20:10

DIORAMA 20:45 – 21:55

BIANCA STüCKER & MARK BENECKE 22:30 – 23:00

ORBIT STAGE AFTERSHOW

SVEN FRIEDRICH (Solar Fake) 23:00 – 00:00

OLIVER KLEIN (Amphi Festival) 00:00 – 02:00

GOTH CLASSIXX & 80s VOL. 4

THEATER STAGE AFTERSHOWS

Doors open 22:00

ANDTRAX

(Nachtwerk | Karlsruhe)

HADES

(Dark-Malta) 22:00 – 00:00

DIE ELSTER

(Eloria | Bottrop)

DALECOOPER

(Shadow | Leverkusen) 00:00 – 02:00

MD75 & THE LECTER

(Super Schwarzes Mannheim) 02:00 – 04:00

Gogos – Theater Stage

„VixXxen – Dance With Us“

Sonntag, 30.07.2023

MAIN STAGE

Doors open 10:00

SCHöNGEIST 11:00 – 11:40

WIEGAND 12:10 – 12:55

QNTAL 13:25 – 14:15

SOLITARY EXPERIMENTS 14:50 – 15:40

UNZUCHT 16:10 – 17:05

COMBICHRIST 17:35 – 18:35

LORD OF THE LOST 19:05 – 20:05

OMD 20:40 – 21:55

THEATER STAGE

Doors open 12:30

BLITZ UNION 12:55 – 13:35

TRAITRS 14:05 – 14:50

SCARLET DORN 15:20 – 16:10

WHISPERING SONS 16:40 – 17:30

COPPELIUS 18:00 – 18:50

KITE 19:20 – 20:15

ACTORS 20:45 – 21:55

ORBIT STAGE

Doors open 13:00

OBERER TOTPUNKT 13:45 – 14:30

POTOCHKINE 15:05 – 15:50

FïX8:SëD8 16:25 – 17:10

RUE OBERKAMPF 17:45 – 18:40

NNHMN 19:15 – 20:10

L’ÂME IMMORTELLE 20:45 – 21:55

THEATER STAGE AFTERSHOWS

Doors open 22:00

DONLEVI

(Aeon of Shades)

RAPHA HELL

(darkTunes Music Group) 22:00 – 00:00

DANCEFLOOR GLADIATORZ 00:00 – 01:00

JEANNY

(Amphi Festival)

SCHWEDLER

(Black Opera | München) 01:00 – 03:00

Gogos – Theater Stage

„VixXxen – Dance With Us“