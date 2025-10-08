Ein Stück Großstadtrevier ab 8.10.2025 im Hamburger St. Pauli Theater

Das „Großstadtrevier“ ist eine ARD-Kultserie im deutschen Fernsehen. 1984 von der Legende unter den Krimi-Regisseuren Jürgen Roland erfunden und seitdem von Studio Hamburg produziert, erzählt sie seit 512 Episoden in nunmehr 37 Staffeln von kleinen Fischen und großen Haien, vom Alltag einer Revierwache auf St. Pauli. Das St. Pauli Theater ist seit seiner Gründung im Jahr 1841 Nachbar der anliegenden David-Wache, Hamburgs berühmtestem Polizeirevier. Nun kommen alle diese genannten Legenden zusammen. Die Kommissariatsleiterin Frau Küppers und ihr Team kommen auf die Bühne des St. Pauli Theaters, aber nicht, um nur eine weitere Episode aus dem „Großstadtrevier“ zu erzählen:

Ein Stück Großstadtrevier – v.l.n.r.: Patrick Abozen, Maria Ketikidou, Saskia Fischer, Farina Flebbe, Enrique Fiß, Sven Fricke – Foto: Moog Photography

Oktober 2025 um 19.30 Uhr

Oktober bis 16. November 2025, außer montags, jew. um 19.30 Uhr, sonntags um 18.00 Uhr Donnerstag bis Sonntag: 19,00 € bis 54,00 €, inkl. aller Gebühren Freitag und Samstag: 24,00 € bis 64,00 €, inkl. aller Gebühren Voraufführung: 39,90 € auf allen Plätzen Premiere: 24,00 € bis 64,00 € Ticket-Hotline: 040 / 4711 0 666, st-pauli-theater.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen

Frühmorgens irgendwo in Hamburg: Das Serien-Ensemble trifft sich vor Drehbeginn zum Fototermin. Doch die Tür des Maskenmobils klemmt – und plötzlich sind alle eingeschlossen. Während draußen ein hartnäckiger Fan „Jans“ Rückkehr fordert – und damit noch einmal an das berühmteste Ensemblemitglied erinnert – mit der Drohung, sonst gebe es keinen Kuchen und auch kein Entkommen, beginnt drinnen ein herrlich absurder, komischer und melancholischer Reigen über Schauspiel, Serienmechanik, Textangst, Fans, frühere Kollegen, alte Helden, Freundschaft – und das große Drama hinter dem kleinen Fernsehbild. Saskia Fischer, selbst Teil des TV-Teams, schafft mit „Ein Stück Großstadtrevier“ eine liebevolle Mischung zwischen Comedy, Kammerspiel und realem Wahnsinn, voll feinstem Witz und einem Schuss Meuterei. Und so kommt das Publikum in den Genuss, seine vertrauten Helden live, einmal völlig anders und von einer ganz neuen Seite zu sehen. Als besonderen Clou hat das Ensemble ganz unterschiedliche Hamburger Musikerinnen und Musiker eingeladen, am Ende des Abends eine ganz eigene Version des berühmten Truck Stop-Hits über das „Großstadtrevier“ zu präsentieren. Ein Stück Großstadtrevier Uraufführung von Saskia Fischer Mit: Patrick Abozen, Saskia Fischer, Enrique Fiß, Farina Flebbe, Sven Fricke, Maria Ketikidou und der Stimme von Nicole Heesters Text: Saskia Fischer | Regie: Guntbert Warns/Co-Regie: Ulrich Waller Bühne: Manfred Gruber | Kostüme: Ariane Warns