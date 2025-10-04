Amphi Festival 2026 – 2. Bandwelle und Tagestickets erhältlich

Die zweite Bandwelle für das Amphi 2026 dürfen wir nun ankündigen.
Das Line-Up wächst um weitere Highlights, die die dunkle Amphi-Welt noch facettenreicher machen:
ASSEMBLAGE 23 – Futurepop in Perfektion
CALVA Y NADA – Elektronische Avantgarde zwischen Experiment und Kult
ESCAPE WITH ROMEO – Legenden des melancholischen Post-Punk
EXTIZE – .Industrial-Cyber-Attacke
HARPYIE – Mittelalter trifft Moderne – wild & kraftvoll
PARADOX OBSCUR – Analoger Darkwave mit hypnotischem Puls
SELOFAN – Cold-Wave zwischen Melancholie & Energie
SOROR DOLOROSA – Französischer Darkwave voller Emotionen
Doch damit nicht genug:
Ab sofort gibt es auch Tagestickets für Samstag und Sonntag – perfekt für alle, die nur an einem Tag dabei sein können.
Eine Einteilung der Bands nach Tagen findet ihr auf der Amphi-Website unter www.amphi-festival.de/programm/line-up/ sowie in der Infield-App unter Amphi Festival.
Tickets sind in unserem Amphi Shop unter www.amphi-shop.de sowie online bei www.eventim.de (inklusive Print@Home) und an allen bundesweiten CTS/EVENTIM Vorverkaufsstellen erhältlich.
Amphi-Tickets eignen sich übrigens auch großartig als Geschenk.