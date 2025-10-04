Amphi Festival 2026 – 2. Bandwelle und Tagestickets erhältlich

Die zweite Bandwelle für das Amphi 2026 dürfen wir nun ankündigen.

Das Line-Up wächst um weitere Highlights, die die dunkle Amphi-Welt noch facettenreicher machen:

ASSEMBLAGE 23 – Futurepop in Perfektion

CALVA Y NADA – Elektronische Avantgarde zwischen Experiment und Kult

ESCAPE WITH ROMEO – Legenden des melancholischen Post-Punk

EXTIZE – .Industrial-Cyber-Attacke

HARPYIE – Mittelalter trifft Moderne – wild & kraftvoll

PARADOX OBSCUR – Analoger Darkwave mit hypnotischem Puls

SELOFAN – Cold-Wave zwischen Melancholie & Energie

SOROR DOLOROSA – Französischer Darkwave voller Emotionen

Amphi-Festival-2026-The-Black-Gift-Kulturmagazin.jpg

Doch damit nicht genug:

Ab sofort gibt es auch Tagestickets für Samstag und Sonntag – perfekt für alle, die nur an einem Tag dabei sein können.

Eine Einteilung der Bands nach Tagen findet ihr auf der Amphi-Website unter www.amphi-festival.de/programm/line-up/ sowie in der Infield-App unter Amphi Festival.

Tickets sind in unserem Amphi Shop unter www.amphi-shop.de sowie online bei www.eventim.de (inklusive Print@Home) und an allen bundesweiten CTS/EVENTIM Vorverkaufsstellen erhältlich.

Amphi-Tickets eignen sich übrigens auch großartig als Geschenk.