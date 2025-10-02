Momo – Neuauflage im Kino

Bis zur Neuverfilmung von Momo aus dem Jahr 2025 hat es nun knapp vierzig Jahre gebraucht. Ja solange ist die Verfilmung (1986) mit der braven, kulleräugigen Radost Brokel schon her. Die neue Momo (Alexa Goodall) ist auch hübsch anzuschauen, doch ein ganz anderer, aufgeweckterer Typ. Die Geschichte ist bekannt. Im Mittelpunkt steht Momo das junge Waisenmädchen, das in den Ruinen eines alten römischen Amphitheaters lebt. Sie hört den Menschen zu und hat einige Freunde, darunter auch Gino (Araloyin Oshunremi) .

Als ein mächtiger internationaler Konzern beginnt die Zeit aller zu stehlen, hat niemand mehr Zeit für Freunde oder Familie. Auch Gino gerät in die Fänge der grauen Herren vom Highttechkonzern – mysteriösen Gestalten, die den Menschen Armbänder verkaufen, an denen man sehen kann, ob die Zeit vergeudet wird oder ob man noch Zeitguthaben hat. Doch die Schildkröte Kassiopeia führt Momo zu Meister Hora (Martin Freeman), dem Hüter der Zeit. Mit ihm zusammen kann sie es mit den Zeitdieben aufnehmen, bevor die Zeit verronnen ist. So wird die gestohlene Zeit schlußendlich zurück in die Welt getragen.

Momo von 2025 ist eine solide, aber wenig überraschende Adaption des Klassikers von Michael Ende. Regisseur/Drehbuchautor Christian Ditter und Team setzen die zeitlose Geschichte des Mädchens, das den Menschen ihre Lebenszeit zurückbringt, visuell eindrucksvoll um – besonders die Szene mit dem „See der Zeit“ sticht hervor. Am Ende bleibt der Film ein technisch gelungenes, aber emotionales, etwas distanziertes Update einer geliebten Geschichte – sehenswert, doch ohne echte Neuerfindung. Für viele bleibt Radost Bokel wohl auf ewig die wahre Momo. Doch irgendwie hatte man mehr daraus machen können, um Momo der nächsten Generation vorzustellen.(Isabel Oerke)

Originaltitel

Momo (Deutschland 2025)

Länge

92 Minuten

Genre

Abenteuer / Familie / Fantasy

Regie

Christian Ditter

Drehbuch

Christian Ditter, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Michael Ende

Kamera / Bildgestaltung

Christian Rein

Darsteller

Alexa Goodall, Martin Freeman, Araloyin Oshunremi, Kim Bodnia, Claes Bang, Laura Haddock, Jennifer Amaka Pettersson, David Schütter

Verleih

Constantin Film Verleih GmbH