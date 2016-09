Coppelius – Konzertreise im Gang

Coppelius – Konzertreise seit gestern im Gang – die Steampunk-Pioniere haben die Kessel beheizt

Sie sind so etwas wie die Gentlemen des Steampunks und entführen seit gestern wieder in die Zeit, als die Welt unter Dampf geriet. Seit gestern sind Coppelius im Rahmen ihrer Konzertreise zum aktuellen Album „Hertzmaschine“ auf Tour. Start war in Leipzig.

Seit dem 18. Juni 1815 sind Coppelius bereits aktiv und bringen den guten Ton in die Konzertsäle zurück. Ein dauerhafter Stromschlag ließ die fünf Herren mit den eleganten Gehröcken, die bis dato klassische Musiker waren, just seit diesem Tag ungebührlich laut werden. Mit mysteriösen Tonwerkzeugen (Klarinetten, Cello, Kontrabass, Schlagzeug) in den Händen verbreiten sie nebst Butler glückselige Hysterie. Seitdem verpfeifen sie als eine Art musikalischer Kinski das Erbe der deutschen Romantik – unverschämt wild und unverschämt gut. Wenn es jemand vermag, frischen Wind in die deutsche Musiklandschaft zu bringen, dann sind es diese fünf Berliner mit ihrem außergewöhnlichen Musikverständnis. In Szene-Kreisen gelten sie als Pioniere des Steampunks und live als eine der sehenswertesten Rockbands Deutschlands.

Dates:

23.09. München, Backstage

24.09. Mannheim, MS Connexion Complex

05.10. Wilhelmshaven, Pumpwerk

06.10. Hamburg, Knust

07.10. Hannover, Musikzentrum

08.10. Wuppertal, Live Club Barmen

21.10. Nürnberg, Der Cult

22.10. Dresden, Reithalle

28.12. Annaberg-Buchholz, Alte Brauerei

29.12. Berlin, LIDO

Band