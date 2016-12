BLÄCK FÖÖSS – Größte Silvesterparty Kölns

Zum 18. Mal findet am 31. Dezember 2016 die Größte Silvesterparty Kölns statt. Dazu spielen die BLÄCK FÖÖSS wieder in der Lanxess Arena. Diesmal wird Mitsteiter Kafi Biermann verabschiedet.

Bei der größten Silvesterparty der Stadt werden auch in diesem Jahr tausende Fans zu kölschen Tön der legendären Bläck Fööss ins neue Jahr feiern. Dieses Konzert wird gleichzeitig der letzte Fööss-Auftritt von Kafi Biermann sein. Bei der heutigen Pressekonferenz stellte die Band erste Details rund um das traditionelle Silvesterkonzert vor.

Die Bläck Fööss spielen die 18. Auflage ihrer Silvestershow. Auch in diesem Jahr erwartet die Zuschauer beim Rutsch ins neue Jahr besonders viel kölsches WIR–Jeföhl. Freuen darf man sich laut „Bömmel“ Lückerath neben dem Feuerwerk und Liedern vom neuen Album auch auf einen besonderen Stargast aus Dover, Großbritannien. Gute Laune garantiert zudem der beliebte Moderator Linus, der das Silvesterkonzert zum zwölften Mal begleitet und auch seine Qualitäten als Sänger unter Beweis stellen wird.

Emotional wird dieses Konzert sicherlich vor allem für Kafi Biermann. Er spielt an diesem Abend sein letztes Konzert für und mit den Bläck Fööss. „Ich habe mich emotional darauf einstellen können. Vor drei Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen und ich freue mich auch auf das Leben danach“, so Kafi am Mittag in der LANXESS arena. Am Silvesterabend wird er nochmals einige Highlights aus seinem Repertoire, wie beispielsweise „Ich wör `su jän ens Weihbischof“, zum Besten geben.

Für Kafi Biermann, wird im nächsten Jahr Mirko Bäumer zur Band dazustoßen, der schon am aktuellen Album „Freiheit Alaaf“ mitwirkte und bei einigen Songs zu hören ist. Ihn wird man dann spätestens bei der „Lachenden Kölnarena“ auf der Arena-Bühne erleben können.

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die Fööss das Konzert von einer großen Mittelbühne aus spielen und den Zuschauern damit einen 360 Grad-Blick auf das Geschehen ermöglichen. „Die wundervolle Variante mit der Centerstage in der Mitte der Arena wird mittlerweile von immer mehr Künstlern genutzt. Erst gestern spielte David Garrett ein stimmungsvolles Konzert von einer solchen Mittelbühne. Die Fööss haben mit diesem sehr atmosphärischen Format bei uns angefangen“, schmunzelte Stefan Löcher, Geschäftsführer der veranstaltenden ARENA Management GmbH, bei dem heutigen Pressetermin.

Tickets unter: www.lanxess-arena.de

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.