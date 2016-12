FAUN – Akustik-Abschlusskonzert, Berlin

FAUN – Akustik-Abschlusskonzert in Berlin – im neuen Jahr geht ´s mit der „Midgard“-Tour weiter

Mit ihren mystisch-packenden Songs haben sie diesen Herbst Deutschland eine Gänsehaut verpasst – am heutigen 1. Dezember fällt der Vorhang für die Akustiktour von FAUN. Anfang März wird die Münchner Band dann zu ihrem aktuellen Album „Midgard“ (Platz 3 in den deutschen Media Control Charts) regulär auf Tour gehen. 14 Shows quer durch Deutschland stehen bevor.

FAUN sind seit über zehn Jahren ein wichtiger Bestandteil der internationalen Mittelalterszene. Sie haben mit ihrer Musik ein eigenes Tor zu den Gefühls- und Gedankenwelten jener Zeit geöffnet.

Die sechs Musiker Oliver s. Tyr, Fiona Frewert, Niel Mitra, Stephan Groth, Rüdiger Maul und Katja Moslehner besetzen in der Mittelalterszene mit ihrem Pagan Folk ein eigenes musikalisches Feld. Die Band kombiniert romantische und mythische mittelalterliche Musikzitate mit musikalischen Einflüssen der Gegenwart zu modernem deutschsprachigem Mittelalter–Folk. Mit dem Major–Debüt „Von den Elben“ gelang der Band 2012 der endgültige Durchbruch. Der Tonträger wurde mittlerweile mit Platin ausgezeichnet. Auch das mystische Nachfolgewerk „Luna“ hat Gold erreicht und als mystisches Konzeptalbum einen besonderen Stellenwert in der Szene erlangt.

FAUN – MIDGARD TOUR 2017

Do. 02.03.17 – D Neu-Isenburg – Hugenottenhalle

Fr. 03.03.17 – D Wuppertal – Historische Stadthalle

Sa. 04.03.17 – D Chemnitz – Stadthalle

So. 05.03.17 – D Berlin – Friedrichstadt-Palast

Di. 14.03.17 – D Stuttgart – Theaterhaus

Mi. 15.03.17 – D Hannover – Theater am Aegi

Do. 16.03.17 – D Bremen – Glocke

Fr. 17.03.17 – D Halle / S. – Händel Halle

Sa. 18.03.17 – D Erlangen – Heinrich-Lades-Halle

Di. 21.03.17 – D Dresden – Alter Schlachthof

Mi. 22.03.17 – D Erfurt – Messe

Do. 23.03.17 – D Hamburg – Mehr!Theater

Fr. 24.03.17 – D Kiel – Kieler Schloss

Do. 11.05.17 – D München – Alte Kongresshalle

Das neue Album „Midgard“ beleuchtet die Mythologie der Germanen und Wikinger. FAUN haben hierfür Sonnen- und Mittsommertänze geschrieben. Sie besingen den keltischen Gott Lugh und auch den Meeresgott Manannan Mac Lir für eine unbeschadete Seefahrt. Sie entführen in zauberhafte Birkenhaine und berichten von Alswinn dem Himmelsross als auch vom Göttervater Odin. Dies alles wird von der einzigartigen Klangwelt der Band umrahmt, die wie gewohnt aus einer gekonnten Mischung aus Folk, Mittelalterklängen, Pop und experimentellen elektronischen Soundsäulen entsteht.

FAUNs Ziel auf „Midgard“ ist es Interesse zu wecken für die Mythen des Nordens. In der germanischen Mythologie sind wunderbare Inhalte, Texte, Weisheiten und Wahrheiten zu finden. Es lohnt sich hier genauer hinzusehen und zu versuchen die alten Mythen zu entschlüsseln. Gerade im Norden ist eine Kultur zu finden, die unter anderem durch ihre geographische Isolation auf eine viele Jahrhunderte ununterbrochene Traditionslinie zurückblicken kann. Musik, Handwerk und Magie ist viele Jahrhunderte alt. Was funktionierte und richtig war, wurde hier immer weiter verfolgt und verfeinert. FAUN schicken uns mit „Midgard“ in ein scheinbar unbekanntes Land und wir finden dort nicht weniger, als einen Teil von uns selbst.

