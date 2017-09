17. Kölner Theaternacht am 02. Oktober 2017

Die 17. Kölner Theaternacht findet am gewohnten Termin statt: 2. Oktober 2017.

In diesem Jahr gibt es außerdem zum ersten Mal eine Junge TheaterNacht für unsere jungen, kleinen und kleinsten Besucher im Alter zwischen 4 bis 11 Jahren: Von 16 bis 19.30 Uhr finden Eltern und Freunde mit ihren Kindern in sechs Theatern spezielle Programme für die jungen Besucher – wie bei den »Alten« präsentieren die Häuser und Gruppen »Häppchen« zum kennenlernen und laden dazu ein, sich später das ganze Stück anzuschauen.

Wie bei der großen Theaternacht gibt es auch für die Junge TheaterNacht Guided Tours, in denen Eltern und Kinder bequem per Bus von Haus zu Haus kutschieren können.

Es sind wie immer einige neue Orte dabei – neue Gruppen – und insgesamt ein Programm von weit über 200 Vorstellungen in 44 Theatern auf 50 Bühnen.

Frühbucher bis 19. September zahlen für ein Starterticket 21,00 Euro; ab 20. September 25,00 Euro; Guided Tours 28,00 Euro.

Wir freuen uns sehr auf eine bunte, vielschichtige und lange Nacht auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Besonders das Programm für Junge wird interessant. Da heißt es diesmal früher loszuziehen, um möglichst viele Einblicke zu gewinnen.

17. Kölner Theaternacht

Mo, 02.10.2017 ab 20:00 Uhr

diverse Spielstätten

Die Tickets sind bei allen KölnTicket-Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter

Tel. 02 21 – 28 01 oder über www.koelnticket.de – auch als print@home erhältlich.