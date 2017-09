Eröffnung des Taschen Stores in Köln – Signierstunde Christo

TASCHEN Store Neumarkt –

Dolce Vita trifft auf skandinavische Moderne

Ab dem 21. September finden Sie am Kölner Neumarkt einen brandneuen TASCHEN Store, der vertraute TASCHEN-Laden am Hohenzollernring wird nach 25 Jahren seine Pforten schließen.

Die neue Adresse am Neumarkt mit 200 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche ist – zumindest für TASCHEN-Aficionados – etwas Besonderes: Nur wenige Meter von der neuen Location entfernt nahm das Abenteuer TASCHEN im Februar 1980 seinen Anfang, als der damals 18-jährige Benedikt Taschen in der Lungengasse seinen legendären Comicladen eröffnete – die mythische Keimzelle für all die Spektakel, Dramen, Komödien und Wunder, die folgen sollten, und Beginn einer internationalen Erfolgsgeschichte.

Wie in allen Läden sorgen auch am Neumarkt ausgesuchte Designikonen für das richtige Ambiente, um entspannt und beschwingt in das schillernde TASCHEN-Universum aus Kunst und Kultur, Pop und Mode, Film und Fotografie, Sex und Glam eintauchen zu können. Das helle, mediterrane Interieur des Ladens wurde von den italienischen Designern Alberto Stampanoni Bassi und Salvatore Licitra, einem Enkel von Gio Ponti, gestaltet. Pontis blau-weiße Fliesen mit ihrer charakteristischen Geometrie kontrastieren mit dunklen Bücherregalen des Dänen Mogens Koch. „Dolce Vita trifft auf skandinavische Moderne“. Die Deckenleuchten aus den 1950er-Jahren wurden unter anderem vom Franzosen Max Ingrand für Fontana Arte entworfen und ein extralanger Tisch vom Schweden Bruno Mathsson.

Verhüllungskünstler Christo signiert bei Taschen in Köln

Anlässlich der Eröffnung des neuen Taschenstores am Kölner Neumarkt, kommt der Verhüllungskünstler Christo nebst Jeanne-Claude am 21 September 2017 zur Signierstunde in den Laden.

Von 17 – 19 Uhr wird er seine Bücher Verhüllter Reichstag, Berlin und Floating Piers signieren und sogar widmen. Hierzu sind alle Leser recht herzlich eingeladen.