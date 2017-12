Moses-Verlag – Herbstneuheiten zur SPIEL Essen 2017

Folgende Herbstneuheiten aus dem Moses Verlag können anlässlich der SPIEL Essen 2017 ausprobiert werden:

Sebastian Fitzek – Safehouse

Das Spiel zu den Bestsellern von Sebastian Fitzek

Ein kooperatives Karten-Lauf-Spiel gegen die Zeit

5 Spielebenen mit Pop-Up-Safehouse im letzten Kapitel

3 Schwierigkeitsstufen zur Wahl

Die Spieler sind Zeugen eines schrecklichen Verbrechens und müssen sich vor den

Tätern in den Zeugenschutz, das Safehouse, retten. Die Verfolgungsjagd geht über

fünf Spielpläne, die in Form eines überdimensionalen Buches „durchspielt“ werden,

dabei ist der Verfolger den Spielern bedrohlich dicht auf den Fersen – und die Uhr

tickt gnadenlos, denn nach 30 Minuten alles vorbei. Und dann ist da noch die Frage:

Was ist eigentlich passiert?

€ 34,95 UVP │29,5 x 29,5 x 7 cm │ab 12 Jahren │2-4 Spieler │ca. 30 Min

Meine kleine Märchen Memo Box

Gedächtnisspiel für die Kleinsten

Inklusive Märchenbuch

Mit den 3 beliebtesten Märchen

Hänsel & Gretel, Rotkäppchen und Schneewittchen – jedes der drei enthaltenen Märchen

ist in zwölf Szenenbilder zerlegt. Sie liegen verdeckt in der Tischmitte und der

Spieler am Zug muss sie nach und nach aufdecken. Um zu gewinnen, gilt es, die zwölf

Szenenbilder fehlerfrei in der richtigen Reihenfolge aufzudecken.

€ 14,95 UVP │17 x 13,5 x 6 cm │ab 4 Jahren │1-4 Spieler │ca. 10 Minuten

Fieber

Kartenspiel mit großem Ärger-Faktor

Einfache Regeln

Anhaltender Spielspaß

Die Spieler müssen die Temperatur des Patienten mittels der Karten in den Griff

bekommen. Ziel ist es, die Temperatur so zu verändern, dass der nächste Spieler

keine Karte legen kann, denn dann verliert dieser eine Karte. Wer als letzter noch

Karten hat, gewinnt.

€ 9,95 UVP │15,3 x 10 x 2,5 cm │ab 8 Jahren │2-5 Spieler │ca. 10 Minuten

Big Cityz

Ein Schätz-Spiel für die ganze Familie

Mit variablem Spielplan für immer neue Kombinationen

Über 2.400 spannende Fakten über die Städte der Welt

Ein Spieler zieht eine Karte. Darauf steht der Name der Stadt. Er sucht sich eine

der ausliegenden Aussagen aus und schätzt, ob diese auf die Stadt zutrifft oder

nicht. Schätzt er richtig, bekommt er Punkte. Seine Spieler können jederzeit

Einspruch erheben, denn schätzt der Spieler falsch, kassieren sie dafür Punkte.

€ 19,95 UVP │28 x 22 x 5 cm │ab 12 Jahren │2-6 Spieler │ca. 30 Minuten

Wer weiß das?

Das perfekte Quiz für die ganze Familie

Mit Anti-Besserwisser-Mechanismus

Satte 1.200 Fragen aus zahlreichen Themenbereichen

Dieses Quizspiel dreht den Spieß um, denn hier geht es nicht darum, was man selber

weiß, sondern darum, einzuschätzen, was die Mitspieler wissen. Hat man zu seiner

Frage den Mitspieler ausgewählt, der die Antwort auch tatsächlich kennt, kassieren

beide die Punkte.

€ 19,95 UVP │28 x 22 x 5 cm │ab 12 Jahren │3-7 Spieler │ca. 40 Minuten

black stories investigation

Ein rabenschwarzes Deduktionsspiel

Spannend schon ab 2 Personen

Das neue Gesellschaftsspiel zur Kultserie black stories

Jeder Mordfall zeichnet sich durch vier Merkmale aus: Tatort, Tatzeit, Tatwaffe und

Mordopfer. Reihum legt jeder Spieler offen eine Karte mit einer bestimmten

Merkmal-Kombination ab. Nur, wer als Erster alle vier Merkmale richtig ermittelt

hat, bekommt Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.

€ 17,95 UVP │23,2 x 16,2 x 3 cm │ab 12 Jahren │2-4 Spieler │ca. 30 Minuten

black stories Superheroes Edition

Kultreihe rund um rabenschwarze Rätselgeschichten

auch für größere Gruppen geeignet

gruselig-lustiger Ratespaß

Die Superheroes Edition bietet 50 brandneue rund um Superhelden und Superversager:

aufgeflogene Geheimidentitäten, rachsüchtige Superfrauen, betrunkene Überflieger und

vieles mehr, was sich SO nur im Kosmos der Comic-Superhelden zutragen kann.

€ 9,95 UVP │9,4 x 13,3 cm │ab 12 Jahren │ab 2 Spieler │2-222 Minuten