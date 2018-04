Murals of Tibet – Buch und Ausstellungen

Im April erscheint das bisher aufwändigste Buch Murals of Tibet in der Taschen-Verlagsgeschichte

Murals of Tibet (Wandmalereien aus Tibet) mit originalgroßen, hyperpräzisen Fotos zahlreicher unveröffentlichter Wandmalereien aus Tibet, die mittlerweile teilweise zerstört oder davon bedroht sind – und die man meist auch nicht fotografieren darf, wird im April veröffentlicht. Der Dalai Lama hat jedes Buch signiert und bezeichnet es als “ world heritage landmark“. Internationale Leitmedien werden in Covergeschichten über das Projekt berichten. Der Taschen Verlag arbeitet seit 2009 mit Thomas Laird intensiv daran. Laird zeigt Wandmalereien in dem Buch in bis 10 m großen Tafeln. Den Tisch für das Buch hat der Pritzkerpreisträger Shigeru Ban entworfen (Nobelpreis der Architektur).

Gerade erst gab es übrigens traurige Nachrichten aus Lhasa. Dort brannte es im wichtigsten Tempel des tibetischen Buddhismus – dem Jokhang: der tragische Vorfall verdeutlicht aufs dringlichste, welchem Zerstörungsdruck die Wandtafeln ausgesetzt sind. Daher ist dieses Buch unverzichtbar für die Nachwelt.

Thomas Laird. Murals of Tibet

Thomas Laird, Robert Thurman, Heather Stoddard, Jakob Winkler, Shigeru Ban

Hardcover signiert vom Dalai-Lama, 50 x 70 cm, 498 Seiten mit 6 Ausklappseiten, einem zerlegbaren Buchständer von Shigeru Ban und einem illustrierten 528-seitigen wissenschaftlichen Begleitbuch.

Am Ostersonntag, den 1. April, um 20.30 Uhr, im Schloß Elmau und am Donnerstag, den 12. April, um 18 Uhr der Buchhandlung Wrage in Hamburg wird das Buch Murals of Tibet vorgestellt. Hier kann man einen ersten Eindruck bekommen. Es sprechen Jacob Winkler, Tibetologe und Autor, sowie der Florian Kobler,Editor.