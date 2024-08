Zwei zu eins – raffinierter Geldtausch im Kino

ZWEI ZU EINS von Nadja Brunckhorst ist eine fröhliche Komödie um Freunde zur Wendezeit, die kurz vor dem Ende der DDR Währung einfach noch das Beste daraus machen. Hoch lebe der Kapitalismus.

Im Sommer 1990 kurz vor der Wiedervereinigung kann es doch nicht sein, dass das DDR Geld einfach wertlos sein soll. Fast alle Bürger haben bereits ihre Ersparnisse angegeben und in Westgeld umgetauscht. Die langjährigen Freunde Maren (Sandra Hüller), Robert (Max Riemelt) und Volker (Ronald Zehrfeld) erfahren durch Zufall, dass die ehemalige DDR ihr ganzes Papiergeld in einem Stollen bunkert und dort verrotten lässt. Insider Markowski (Peter Kurth) kennt den Weg zum Schacht und versteht es die Wachen auszutricksen. So gelingt es Rucksäcke voller Geld abzutransportieren und bei den Wessis, die im Aussendienst den Ex-DDRlern noch vor Ort Waren verkaufen wollen, gegen Topfset und Co. einzutauschen. Schliesslich ist die Umtauschfrist gegen Westgeld für Normalbürger bereits abgelaufen und so muss man sich etwas einfallen lassen. Alle machen mit und wollen etwas vom beginnenden Kapitalismus abhaben. Sogar Kind und Teddy sind mit von der Partie und das sind am Schluss die ganz Gewieften. Gemeinsam mit Freunden und Nachbarn entwickeln sich so ein System, wie wertloses Geld zur Ware wird und das dann wieder zu Westgeld.



Regisseurin Natja Brunckhorst hat mit ZWEI ZU EINS eine lustige Gaunerkomödie geschaffen. Als es mit der DDR 1990 zu Ende ging, war vieles noch unklar. Welchem Recht hatte man sich nun zu fügen? Es schien viele Möglichkeiten zu geben und diesen Zustand beschreibt der Film mit Charme und Witz. Es geht neben der Sucht nach Geld um Freundschaft, Zusammenhalt und Zugehörigkeit. Diese dramatisch, aber witzige Geschichte findet die richtige Balance im Film. Schließlich handelt es sich hier um eine wahre Begebenheit, wenn man auch nicht wusste wer alles an diesem Diebstahl beteiligt war und wie viel Geld verschwand, bevor die Lagerbestände verbrannt wurden. ZWEI ZU EINS ist ein heiterer Film um die damalige Zeit, nicht nur für Ostalgie-Fans.

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Originaltitel: Zwei zu Eins (Deutschland 2024)

Länge: 116 Minuten

Genre: Komödie

Regie: Natja Brunckhorst

Drehbuch: Natja Brunckhorst

Darsteller: Sandra Hüller, Max Riemelt, Ronald Zehrfeld, Ursula Werner, Peter Kurth, Martin Brambach, Kathrin Wehlisch, Anselm Haderer, Lotte Shirin Keiling, Robert Höller, Olli Dittrich, Tom Keune, Uwe Preuss, Yorck Dippe, Tilla Kratochwil, Hilmar Eichhorn, David Bredin, Christoph Müller

Verleih: X Verleih AG