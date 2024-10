Das war das AMIGO Spielefest 2024

Am 7. und 8. September lockte das AMIGO Spielefest jede Menge Spielefans ins Capitol in Dietzenbach. Das Herzstück des Events bildeten die 5 Deutschen Meisterschaften der Spiele Wizard, Saboteur, 6 nimmt!, Bohnanza – Das Duell und SET®, zu denen über 300 Turnierteilnehmer*innen erschienen. Darüber hinaus erwartete alle Spielebegeisterte ein buntes Rahmenprogramm. Mit der Spendentombola zu Gunsten der CFI Kinderhilfe wurde eine Gesamtspendensumme von über 1.000 Euro gesammelt.

Am Samstag konnte sich bei der Deutschen Wizard-Meisterschaft Jonte Jakob aus Köln gegen 231 Teilnehmende durchsetzen. Er nimmt nicht nur einen Pokal mit nach Hause, sondern darf auch gemeinsam mit seinen drei Mitfinalist*innen an der Wizard-Weltmeisterschaft im November in Stuttgart teilnehmen.

Auch der Deutsche Saboteur-Meister Stefan D. aus Berlin, der sich am Sonntag gegen die Konkurrenz durchsetzen konnte, darf nach Stuttgart reisen, wo zeitgleich zur Wizard-WM die Saboteur-Weltmeisterschaft stattfindet. Martin Hardekopf aus Neuenkirchen im Münsterland wird als Deutscher Meister des Kartenspiels 6 nimmt! bei der ersten 6 nimmt!-Weltmeisterschaft antreten. An der WM teilnehmen dürfen jeweils auch die Zweit- und Drittplatzierten der Saboteur- und 6 nimmt!-DM.

Bei Bohnanza – Das Duell setzte sich Birgit P. gegen ihre Kontrahent*innen durch. Ebenfalls am Sonntag fand die SET® Open statt. Den obersten Platz des Siegertreppchens ergatterte sich Milan Cherubim aus Ilmenau, der damit erfolgreich seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen konnte.

Neben den Meisterschaften hatten junge und alte Spielebegeisterte die Chance, sich die AMIGO-Neuerscheinungen vor Ort erklären zu lassen und direkt für eine Testpartie auszuleihen. Durch das Spielen konnten sie zudem Stempel für ihren Stempelpass verdienen und gegen Sachpreise eintauschen.

Bild und Text: PR Amigo Spiel und Freizeit