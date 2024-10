Dritter Teil – Die Schule der magischen Tiere im Kino

Für Fans der Serie war es natürlich klar, die Schule der magischen Tiere wird fortgesetzt. An den Erfolg der vorausgegangenen Teile kann man nahtlos anknüpfen. In die Schule der magischen Tiere 3 von Sven Unterwaldt ist man als Fan sofort begeistert. Hätte man doch auch so gerne einen tierischen Gefährten.

Mortimer Morrison (Milan Peschel) sucht wieder für einige Schüler der Wintersteinschule magische Tiere aus. Der charmante Kater Karajan soll die Influencerin Helene (Emilia Pieske) begleiten. Gesprochen wird der Kater von Katzenliebhaber Ralf Schmitz. Helenes Eltern haben sich finanziell überschätzt und müssen ihre Villa verlassen, wenn nicht ein Wunder passiert. Helene plant die Eltern zu unterstützen und mehr Follower für ihren Kanal zu aquirieren. Sie möchte Museumsdirektorin Dolores Arikan (Meltem Kaptan) überreden, die geplante TV-Modenschau von Designerin Maja Malakara im Naturkundemuseum stattfinden zu lassen. Dazu bietet sie dann ihren Schulchor an. Doch auch Ida (Emilia Maier) hat die gleiche Idee, der Chor soll mit Musicaleinlagen bei Waldtag glänzen. Zur Rettung des Waldes natürlich.

Der Film liefert einige Gags und aufkeimende erste Liebe mit dem Schulkollegen ist ein Thema. Im Heimatmuseum geht natürlich auch nicht alles glatt. Der dort ausgestellte Dinosaurier bricht kurz vor der TV-Übertragung zusammen, aber ein Knochen findet, als Missing Link an seine Stelle zurück . Liebhaber der magischen Tierereihe kommen auf ihre Kosten, obwohl der Film nichts wirklich Neues bietet. Da wird ein vierter Teil bestimmt nicht lange auf sich warten lassen.

Text: Erika Stolze (es)

Titel: Die Schule der magischen Tiere 3 (Deutschland 2024)

Länge: 105 Minuten

Genre: Familie / Abenteuer / Komödie

Regie: Sven Unterwaldt

Drehbuch: Sven Unterwaldt, Thorsten Näter, Viola M. J. Schmidt, Barbara Te Kock, Ursula Gruber

Darsteller: Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Emilia Pieske, Luis Vorbach, Lilith Johna, Leonard Conrads, Christina Große, Justus von Dohnányi, Heiko Pinkowski, Marleen Lohse, Meltem Kaptan, Freshtorge, Milan Peschel

Verleih: Leonine Distribution GmbH