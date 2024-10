The Substance – Wer schön sein will, muss…ins Kino

Der Film ist klasse. Absoluter Splatter-Body-Horror, dessen Showdown fast unendlich erscheint. Doch um was geht es? Demi Moore spielt hier die erfolgreiche Fitnessikone Elizabeth Sparkle, die mit eigener TV-Sendung ihr Publikum begeistert. Eines Tages entscheidet Senderchef Harvey, besonders schleimig und ungepflegt, gespielt von Dennis Quaid, dass es Zeit ist eine jüngere Vorturnerin zu suchen und Elizabeth wird entlassen.

Das lässt sich Elizabeth nicht gefallen und als sie von der neue Droge namens The Substance hört, scheint die Lösung gefunden. Mit nur einer Injektion wird es möglich, als wunderschöne, junge Sue (Margaret Qualley) wie­der­ge­bo­ren zu werden. Senderchef Harvey ist begeistert und stellt Sue ein. Doch die Sache hat einen Haken, die Regel der Droge The Substance lautet, dass sich das alte und das neue Ich die Zeit teilen müssen. Sieben Tage darf der junge Körper in Erscheinung treten, dann muss in den alten Körper gewechselt werden. Diese Wechselszenen werden schon recht eindrucksvoll dargestellt.

Es kommt, wie es kommen musste, das junge Ich möchte mehr Zeit und einfach nicht wechseln. Es entsteht ein erbarmungsloser Kampf zwischen den beiden Körpern. Ab und an versucht man sich mit einem Notfallkit zu helfen, um etwas Zeit zu schinden. Doch dann sucht der alte Körper seinen Weg und der Lack platzt ganz schnell ab. Dieser Kampf in The Substance ist wunderbar. Der einzige Wermutstropfen ist, dass der Film kein Ende findet. Die Bilder sind beeindruckend, doch irgendwann kann Schluss sein und hier kippt der Film ein wenig. Er hätte eine halbe Stunde kürzer sein können. Es ist schade, wenn man das Ende herbeisehnen muss. Regisseurin Coralie Fargeat treibt das Ganze auf die Spitze. Nichtsdestotrotz nimmt der Film die verzerrte Wahrnehmung der Schönheit ordentlich auf die Schippe. Die Thematik ist in der heutigen Zeit von Botox, Schönheits-OP`s und Jugendwahn sehr bedeutungsvoll und der Film absolut empfehlenswert.

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Originaltitel: The Substance (Großbritannien / USA 2024)

Länge: 141 Minuten

Genre: Drama / Horror

Regie: Coralie Fargeat

Drehbuch: Coralie Fargeat

Darsteller: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

Verleih: MUBI