Lottergeist Beetlejuice zurück auf der Kinoleinwand

Beetlejuice, Beetlejuice, Bettlejuice — bitte nicht aussprechen, sonst ist er wieder da, der Lottergeist. Vor 36 Jahren, also 1988, trieb der höllische Kerl schon einmal sein Unwesen. In Beetlejuice, Beetlejuice spukt er nun wieder auf der Leinwand herum. Regisseur Tim Burton setzt die Charaktere samt Gags wieder skurril in Szene. Es ist nichts wirklich neues, aber man mag diese komischen Figuren. Damals schon wollte Geist Beetlejuice (Michael Keaton) Lydia Deetz (Winona Ryder), jung an Jahren, in eine Zwangsehe lotsen. Heutzutage beschäftigt sich Lydia gegenwärtig mit dem Paranormalen und schafft es nur ihre TV-Sendung „Ghost House“ mithilfe von Medikamenten zu bewältigen.



Nach einer unerwarteten Familientragödie, ihr Vater stirbt bei einem Haiangriff, kehren die drei Generationen der Familie Deetz nach Winter River zurück. Das Leben von Lydia, die noch immer Visionen von Beetlejuice hat, gerät völlig aus den Fugen. Als ihre rebellische Teenager-Tochter Astrid (Jenna Ortega) das rätselhafte Modell der Stadt auf dem Dachboden entdeckt und das Tor zur Welt der Toten unbeabsichtigt geöffnet wird, ist das Chaos perfekt. Sowohl im Diesseits als auch im Jenseits braut sich alsbald Unheil zusammen. Nur eine Frage der Zeit also, bis jemand den Namen Beetlejuice dreimal ausspricht und der spitzbübische Dämon zurückkehrt. Das hätte Tochter Astrid nicht gedacht, hielt sie doch die Geistererscheinungen ihrer Mutter für absoluten Blödsinn. Die tollen Kulissen und Kostüme des Films stimmen jetzt schon auf die bevorstehende Halloweenzeit ein. Besonders die aus Einzelteilen zusammengetackerte, Rache suchende Ex (Monica Bellucci) von Beetlejuice ist schön anzusehen und die optimale Kostümvorlage.

BEETLEJUICE BEETLEJUICE ist Nostalgie der 80 er Jahre mit herkömmlich produzierten Effekten, die aber in der heutigen Zeit ebenfalls Laune machen.

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Originaltitel:

Beetlejuice, Beetlejuice (USA 2024)

Länge:

105 Minuten

Genre:

Komödie / Horror / Fantasy

Regie:

Tim Burton

Drehbuch:

Alfred Gough, Miles Milla

Darsteller:

Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega, Willem Dafoe

Verleih:

Warner Bros. Entertainment GmbH