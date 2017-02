defekt 86 mit Album archive endlich Songs archiviert

defekt 86

archive

Eigenvertrieb

Das ist doch, diese Band aus den 80ern. Wie heißen die noch mal? defekt 86 sind es und sie hören sich so vertraut an, eben wie eine Band aus den 80ern. Da werden Jugenderinnerungen wach und man denkt an Bands wie The Cure, Joy, The Mission, und so viele mehr.

Doch gegründet wurden defekt 86 im Jahre 2008 und ihre Songs sind eine schöne Zeitreise. Ein flotter Mix aus Postpunk und Wavemelodien. Man findet Gitarrenriffs genauso wie elektronische Beats. Endlich wurden diese Tracks auf einem Album archiviert und dieses heißt dann auch so passend archive. 10 Stücke sind es geworden, die meisten von Kain Rauschen geschrieben und es rauscht auch wirklich nicht. In

I promised you pain kann man sich generell an dem sonorer Gesang erfreuen. Gesanglich mag man Vergleiche zu Andrew Eldrich oder Nick Cave ziehen. Die Songs auf archive sind einfach klasse.

Suburbs ist etwas schneller und von spacigem Sound gekrönt. Der französische Track l’obscurité zieht einen dann richtig auf die Tanzfläche. Es ist ja auch der Rough Mix. Suicide Hero ist dann noch einmal schneller und nicht mehr so wavig. Hier wird es richtig elektronisch. Mit diesem Song kommt dann eine schöne Wende in die vielen wavigen Stücke im ersten Teil des Albums. Ein Schritt rockt dann sogar so richtig und hat etwas von Einstürzende Neubauten. Meine Haut ist eine toller Song wie zu Zeiten der Neuen Deutschen Welle, es klimpert der Syntheziser schöne Electrotöne. Der letzte Song Sterne auf dem Album archive hat etwas sehr Dramatisches mit seinen verschrobenen Klängen. defekt 86 haben es drauf. Ich liebe diese Band.

i.s.o.