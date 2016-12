Weihnachtskreativität und Verlosung

Christine Rechl

Fröhliche Weihnachtsgrüße:

24 Postkarten zum Ausmalen

Pattloch Verlag

Preis: Euro 7,99

Weihnachtskreativität, zwei neue Titel hierzu sind im Pattloch Verlag herausgekomen. Mit diesen kann man sich ganz kreativ auf Weihnachten einstimmen. Fröhliche Weihnachtsgrüße, das sind 24 verschiedene Postkarten zum Ausmalen. Auch unausgemalt werden sich die Beschenkten an den fröhlichen Motiven von Christine Rechl erfreuen. Ob Elch oder Weihnachtsmann, allen kann man auf den stabilen Postkarten noch einen schönen Anstrich geben. Das Postkartenbuch eignet sich zur Kinderbeschäftigung an den Adventsabenden, dann werden die Karten noch einmal so schön und man hat gleich etwas Kreatives für Oma und Opa gefertigt. Nur noch schnell in den Briefkasten damit, dann kann Weihanchten kommen. Freunde oder Verwandte freuen sich immer über einen lieben Gruss und Postkartensammler behalten die schönen Karten natürlich selbst. Fröhliche Weihnachtsgrüße ist ein schönes Büchlein für die noch anstehende Weihnachtspost.

Christine Rechl

Halleluyeah Weihnachtspost für dich:

Buch mit Filz-Umschlag

Pattloch Verlag

Preis: Euro 8,99

Umschläge machen zu Weihnachten besonders viel Freude. Da man dort ganz viel Geld hineinlegen kann. Und damit so ein Geldgeschenk nicht so ganz nackt daher kommt, gibt es von Pattloch das Büchlein Halleluyeah Weinachtspost für dich im tollen, knallroten Filzumschlag mit Klettverschluß. Hier ist auch Kreativität gefragt, denn das Buch kann noch für den Beschenkten personalisiert werden. Mit Zeichnungen, einem Foto des Absenders, guten Wünschen und Ideen zu Weihnachten, kann man sich hier austoben. Auch der Empfänger hat hier noch Weihnachtsbilder zum Ausmalen, wenn der Absender da nicht schon vorgearbeitet hat. Jedenfalls ist Halleluyeah Weihnachtspost für dich eine kleine Aufmerksamkeit für Freunde, Verwandte oder den Postboten selbst. Ob mit oder Obulus anbei, wann bekommt man schon einmal so einen schönen Filzbrief.

ao

Beide Titel gibt es je 5 mal zu gewinnen. Dazu sende ein Weihnachtsgedicht oder eine kreative Weihnachtskarte an: The Black Gift Magazin Hüttborn 17 22956 Grönwohld

Einsendeschluss: Dienstag, der 13.12.2016