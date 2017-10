Gary Numan spielt zwei Gigs im Oktober 2017

Der Ex-Tubeway Army-Sänger gilt bis heute als Pionier des Elektropop und Synthie Pop. Der Hit Are Friends Electric? durfte damals in den 80ern auf keiner Party fehlen.

Als kurz darauf auch noch der Song Cars sowie das Album The Pleasure Principle zur Nummer Eins wurde, ist Numan beliebter denn je. Bis zum Album Dance 1981 bleibt er seinem kühlen Neonröhren-Style treu. Sein erstes Album seit 2006 war dann die CD Splinter (Songs From A Broken Heart) in 2013. Dazu konnte man Gary im Februar 2014 beispielsweise Luxor, Köln live sehen. Auch dem aktuellen Album Savage (Songs From A Broken Heart) (VÖ 15.09.2017) folgt jetzt eine Tour.

Zwei Termine führen den Künstler nach Deutschland. So ist er am 25. Oktober in der Essigfabrik in Köln zu sehen. Am Tag darauf spielt er im Columbia Theater, Berlin.