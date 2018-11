Robert Nippoldt signiert bei Taschen in Hamburg

Am Donnerstag, den 8. November, von 15 bis 19 Uhr signiert Robert Nippoldt, der

große Buchkünstler, Es wird Nacht im Berlin der wilden Zwanziger bei TASCHEN Hamburg

und eröffnet die gleichnamige Ausstellung.

Endlich kommt der Künstler nach Hamburg. Mit seinem Bildband Es wird Nacht im Berlin der wilden Zwanziger konnte er schon viel Erfolg für sich verbuchen, denn die 20er Jahre nehmen einen immer wieder gefangen.

Das Buch mit seinen 220 Seiten lädt zu einem Spaziergang in die Roaring Twenties ein. Es beleuchtet Bauten aus dieser Zeit, das Stadtbild von Berlin, sowie namhafte Künstler, wie Josephine Baker, Bertholt Brecht oder Marlene Dietrich.

Nicht zuletzt durch die TV Serie Berlin Babylon bekam dieses Zeitalter noch einmal einen Aufschwung. Man erinnerte sich neben all dem Leid an wilde Parties mit Champagner und ebenso wilder Musik und Tänzen, wie Charleston. Wer durch das Buch auf den Geschmack kommt, sollte einmal eine der beliebten Bohème Sauvage Parties besuchen, um in Nostalgie zu schwelgen. Die Tickets hierzu sind heiß begeehrt.