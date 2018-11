HARRY POTTER in Concert am 28. März 2019 in der Lanxess Arena, Köln

Am 28. März 2019 kann man sich auf HARRY POTTER UND DIE KAMMER DES SCHRECKENS™ IN CONCERT freuen. Die Tickets für die LANXESS arena sind ab sofort verfügbar.

Die Harry Potter Film Concert Series kehrt mit Harry Potter und die Kammer des

Schreckens – in Concert, dem zweiten Teil der Harry-Potter-Saga, in die LANXESS

arena zurück. Am 28. März 2019 wird die „Neue Philharmonie Westfalen“ unter der

Leitung von Justin Freer unvergessliche Filmmusik von Harry Potter und die Kammer

des Schreckens aufführen, während der Film in High Definition auf einer

Großbildleinwand gezeigt wird. Die Harry Potter Film Concert Series, ein weiteres

magisches Erlebnis aus J.K. Rowlings Zauberwelt, startete im Juni 2016 mit Harry

Potter und der Stein der Weisen und wird 2018 mit mehreren hundert geplanten

Aufführungen in über 35 Ländern der Welt fortgesetzt.

In Harry Potter und die Kammer des Schreckens erlebt man fliegende Autos und

gemeingefährliche Bäume – gleich zu Beginn seines zweiten Schuljahres stattet ein

mysteriöser Hauself Harry einen Besuch ab und warnt vor den zukünftigen Bedrohungen,

die ihn in der Welt der Zauberer erwarten. Während dieses Schuljahrs in Hogwarts

sprechen die Spinnen, Briefe erteilen Standpauken und durch Harrys ungewöhnliches

Talent, mit Schlangen sprechen zu können, wenden sich sogar seine Freunde von ihm

ab. Es ist ein Jahr voller Abenteuer und Gefahren, vom Duellierclub bis hin zu

besessenen Klatschern und einer blutverschmierten Schrift auf einer Wand, die

verkündet: „Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet.“

Harry, Ron und Hermine brauchen ihren ganzen Mut und all ihre magischen Fähigkeiten, um Hogwarts zu retten.

John Williams‘ verzaubernde und einzigartige Musik, die mit ihren wunderschönen,

schwebenden Motiven Harry Potters Reise auf seinen magischen Abenteuern begleitet,

wurde in kürzester Zeit zu einem Klassiker der Filmmusik und erhielt eine

Grammy-Nominierung. Schöpfer und Produzent Justin Freer erklärt: „Die Harry Potter

Filmreihe ist ein einmaliges kulturelles Phänomen, das unentwegt Millionen von Fans

auf der ganzen Welt in seinen Bann zieht. Mit großer Freude haben wir erstmalig die

Möglichkeit präsentiert, diese preisgekrönten Filmmusiken von einem Orchester live

gespielt erleben zu können, während dazu die beliebten Filme auf einer

Großbildleinwand gezeigt werden. Es bleibt ein unvergessliches Erlebnis.“

Quelle: BB Promotion GmbH

