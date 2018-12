FATAL BANAL 2018/19 – rischtisch jutes Jeföhl

Seit 1992 kommt Fatal Banal tuschfrei aus. Ganze 23 Mal belebt Fatal Banal in der Session 2018/19 das BÜZE Ehrenfeld, Köln.

Doch gibt es wieder alternativem Witz. Frech, kölsch und bitterbös, so geht es an den Sitzungsabenden zu. Sieben Akteure und der »Spielmann’s Zoch« liefern Noten und Schoten, Quatsch und Satire, Lokales und Globales.

Alte Bekannte wie die Hessin Alex, den Türken Murat und Chantalls Mutter bringen uns alljährlich zum Lachen. Neu am Start diesmal: Ernesto, der uns endlich die Welt erklärt. Und wie immer am Puls der (digitalen) Zeit: der Karnevalsverein Roggendorf-Thenhoven von 1823 e.V.

Ein Köbes versucht, die EU-Datenschutzgrundverordnung im Kölschen Brauhaus umzusetzen. Kakerlaken palavern über das Ende der Menschheit und der bayrische Rundfunk plant seine Rechtsoffensive gegen die AfD.

#MeToo? Nicht bei Fatal Banal! Textunsicherheit bei Karnevalsliedern? Nur bei Fatal Banal! Noch Fragen? Kölschmän hilft! Und der Spielmann’s Zoch rockt zu Fleischverzicht, Geldnöten am Rosenmontag und »verdammt long hair«.

Durch das dreistündige Programm führt wie immer schelmisch der Präsident Christoph Stubbe.

Mehr Infos: www.fatalbanal.de