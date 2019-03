Das AMIGO Spielefest kommt im September nach Köln

Das AMIGO Spielefest wird am 14. und 15. September im Theater am Tanzbrunnen in Köln stattfinden.

Der Spieleverlag richtet sich mit diesem Event gleichermaßen an ambitionierte Turnierspieler und neugierige Familien. Zahlreiche Spielstationen und Sonderaktionen dienen für Spieler in der Region als Treffpunkt zum Spielen. Herzstück des AMIGO Spielefests sind die sechs deutschen Meisterschaften der Verlagsspiele.

Eine Ausleihe mit Shop, einen abwechslungsreichen Outdoor-Bereich und jede Menge Spiele: Das bietet das AMIGO Spielefest bereits im dritten Jahr in Folge. Das Rahmenprogramm bilden die Deutschen Meisterschaften der Spiele Wizard, Saboteur, 6 nimmt!, Bohnanza, ICECOOL und SET®. Während die Deutsche Wizard-Meisterschaft den gesamten Samstag in Anspruch nimmt, werden die restlichen Turniere am Sonntag ausgetragen. Der Sonntag dient besonders auch als Familientag, an dem Spiele erklärt, ausgeliehen und gespielt werden. Zudem dürfen sich die Besucher über einen Überraschungsgast freuen.

Das AMIGO Spielefest wird erstmals im Herzen Nordrhein-Westfalens ausgestattet. Das Theater am Tanzbrunnen bietet mit 900m² genügend Platz für Spieler und Neugierige. Im vergangenen Jahr zählte das AMIGO Spielefest über 700 Besucher. Alleine zum Wizard-Turnier reisen erfahrungsgemäß knapp zweihundert Spieler an. Die gute Anbindung in diesem zentralen Ballungsgebiet soll auch in diesem Jahr möglichst vielen Spielefreunden die Teilnahme ermöglichen. Bei der Terminvergabe achtete der Veranstalter gezielt auf ein Datum außerhalb der Sommer- und Herbstferien. Die Qualifikationsturniere der einzelnen Spiele laufen noch bis August.

Genaue Infos sowie Turnierveranstalter und Termine sind zu finden unter: www.amigospiele.de/turnierserien-2019.