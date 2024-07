King’s Land – dänische Urbarmachung im Kino

Regisseur Nikolaj Arcel hat mit KING’S LAND ein mitreißendes Historiendrama in die Kinos gebracht. Es geht um die Urbarmachung der Jütländer Heide. 1755: Der ehemalige Hauptmann Ludvig Kahlen, gespielt von Mads Mikkelsen, der hier überaus stattlich daherkommt, will sich der Aufgabe annehmen. Er plant Menschen anzusiedeln und Kartoffeln zu pflanzen. Wenn er es schafft, möchte er in den Adelsstand erhoben werden. Schließlich hat ihm der König das Land zugesagt.

Ludvig ackert Tag und Nacht. Wegelagerer machen ihm das Leben schwer und der fiese Gutsbesitzer Frederik De Schinkel (Simon Bennebjerg) beansprucht das Land für sich. De Schinkel meint es auch nicht gut mit seinen Pächtern Ann Barbara (Amanda Collin) und Ehemann Johannes (Morten Hee Anderson). Qual und Folter sind diesen vertraut, so dass sie fliehen und von Ludvig Kahlen heimlich aufgenommen werden.

Ebenso findes das Mädchen Anmai Mus (Melina Hagberg) bei Ludvig Kahlen ein zu Hause. Weggefährte Priester Anton (Gustav Lindh) sorgt für unterstützenden Seegen und sucht Arbeiter für die Landarbeit und überzeugt diese zu bleiben, obwohl sie Angst von Anmai Mus haben, da diese dem fahrendem Volk angehört und einen dunklen Teint hat. Doch Anmai findet später, so viel sei verraten, auch noch ihr Glück. Die Schinkel erwischt seinen geflohenen Pächter Johannes und foltert ihn zu Tode.

King’s Land hat die nötige Dramatik über das schwere Leben der damaligen Zeit. Es ist schön zu sehen wie Ludvig Kahlen nicht aufgibt und der sogeannten Obrigkeit trotzt. Nach einer gewissen Trauerzeit kommt Ann Barbara ihm näher und De Schinkels Cousine und Versprochene Helene (Kristine Kujath Thorp) interessiert sich ebenfalls für ihn. Sie hilft spät.er Johannes Tod zu rächen und das ganze wird schlussendlich recht blutig. King’s Land ist ein besonderer Film über die Mühen und Widrigkeiten der damaligen Zeit und absolut sehenswert

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Originaltitel: Bastarden (Dänemark / Schweden / Norwegen / Deitschland 2023)

Länge: 128 Minuten

Genre: Drama / Historie

Regie: Nikolaj Arcel

Drehbuch: Anders Thomas Jensen, Nikolaj Arcel, nach dem Roman „The Captain And Ann Barbara“ von Ida Jessen

Darsteller: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh, Morten Hee Anderson, Melina Hagberg

Verleih: Plaion Pictures GmbH