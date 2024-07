Aesthetic Perfection ersetzen Front Line Asssembly auf dem Amphi Festival 2024

Leider können FRONT LINE ASSEMBLY (Samstag) und ES23 (Sonntag) nicht wie geplant beim Amphi Festival 2024 auftreten.

Hier die Statements der beiden Bands:

FRONT LINE ASSEMBLY:

“Due to unforeseen circumstances and family matters, we will not be able to perform this year and we sincerely apologize to all our fans and hopefully we’ll see you in the future. All the best Bill Leeb.“

ES23:

„Liebe Amphi-Besucher, mit Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass der auf dem Amphi-2024 geplante Auftritt aus familiären Gründen abgesagt werden muss. Wir verstehen, dass dies enttäuschend ist und bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten sehr. Die Entscheidung, den Auftritt abzusagen, fiel uns nicht leicht. Wir bitten um euer Verständnis für diese Angelegenheit. Vielen Dank und auf bald. Mit besten Grüßen, euer Daniel“

Doch wo Schatten fallen, ist das Licht nicht fern!

Keine geringeren als AESTHETIC PERFECTION springen für FLA ein und geben sich exklusiv mit ihrer einzigen Europa-Show im Sommer 2024 auf dem Amphi Festival die Ehre. An Stelle von ES23 wiederum könnt ihr euch erstmalig auf J:DEAD freuen.