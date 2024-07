Schmidt Theater, Hamburg Highlights im Juli

Pop-Perlen, NDW und schräge Schlager, Breakdance und Bandsalat, Schulterpolster und Buffalos – am 27. Juni feiert „Oberaffengeil“ im Schmidt Theater Uraufführung. Die neue Schmidt-Revue ist ein knallig inszeniertes Showspektakel mit den ikonischen Songs der 80er und 90er in neuem Sound, ein Schwelgen in „Krass, so war’s!“ für alle, die dabei waren, und eine extrem lustige Zeitreise für alle anderen. Zwei Jahrzehnte in zwei Stunden – dieser Sommer wird einfach „Oberaffengeil“!

Nebenan im Schmidtchen stehen bis 6. Juli nur noch wenige Vorstellungstermine des interaktiven Musicals „Jana & Janis“ – Sag einfach Jein! auf dem Spielplan. Und jeder Abend ist einmalig, denn ob das titelgebende Paar sich schlussendlich in die Arme fällt, entscheidet allein das Publikum.

Außerdem freuen wir uns auf die Premiere von Helene Bockhorst, die erstmals ihr neues Buch „Der Supergaul“ vorstellt (8.7.), es erwarten uns weitere Abenteuer von Maulwurfn und Co. mit René Marik (15.7.) und David Harrington präsentiert seine neue Konzertshow (22.7.): Wenn die drei Musiker David, Ben und Finn aufeinandertreffen, geht’s um nichts anderes als „Musik. Freude. Lachen.“

Vom 29. Juli bis 2. August findet zum ersten Mal im Schmidtchen der Comedy-Crashkurs „Stand up!“ statt. Unter der Leitung des Comedians Bora haben Jugendliche die Möglichkeit, in die Welt der Stand-up-Comedy einzutauchen und ihr eigenes komödiantisches Talent zu entdecken – und am Ende der Woche mit einer eigenen Nummer im Rampenlicht zu stehen.

Den ganzen Juli auf dem Spielplan: die „Schmidt Mitternachtsshow“ im Schmidt Theater und „Heiße Ecke“ im Schmidts Tivoli.