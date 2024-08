Besonderer Film: Ein kleines Stück vom Kuchen

Die iranischen Regisseure/innen Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha erzählen in ihrem Film Ein kleines Stück vom Kuchen wirklich eine besonders rührende Geschichte.

Mahin (Lily Farhadpour) ist einsam. Mit ihren 70 Jahren trifft sie sich zwar ab und an mit ihren Freundinnen. Doch nach dem Tod ihres Mannes, bleiben ihr nur die Telefonate mit ihrer Tochter, die schon lange mit ihrer Familie in Europa wohnt. Das kann doch nicht alles gewesen sein. So macht sie sich auf die Suche nach einem Mann und findet in einem Restaurant für Taxifahrer, eben diesen einen Taxifahrer Faramarz (Esmail Mehrabi). Sie lädt ihn zu sich nach Hause ein. Da gibt es neben Viagra auch Kuchen und der Abend wird unvergesslich.

Das Leben einer Frau im iranischen Teheran darzustellen ist nicht einfach und doch umso wichtiger.

Im Film bekommt man die Repressalien gegen Frauen durch die Sittenpolizei mit. Mahin hilft einer jungen Frau im Park, deren Kopftuch angeblich nicht züchtig genug sitzt. Auch muss die Protagonistin des Films ihren Herrenbesuch geschickt vor den neugierigen Nachbarn verbergen. Schließlich könnten diese sie ebenfalls den Behörden melden.



Es ist wunderbar zu sehen wie viel Spaß Mahin und Faramarz an diesem gemeinsamen Abend haben und man wünscht ihnen zusammen viele weitere schöne Jahre. Es ist schon etwas Besonderes sich im Alter zusammenzutun. Das Ende ist dramatisch und man ist wirklich berührt. So viel sei verraten. Ein kleines Stück vom Kuchen ist ein romantischer und wichtiger Film. Zeigt er doch die Unterdrückung der Frau im Iran und die Drangsalierungen, mit der besonders eine alleinlebende Frau dort zu kämpfen hat. Das Regisseur-Duo Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha konnten an der Weltpremiere ihres Films bei der diesjährigen Berlinale nicht teilnehmen. Die Regierung des Iran hatte ihre Pässe eingezogen und ein Reiseverbot verhängt. Dies zeigt noch einmal die Bedeutung, die dem Film über das Leben dort zukommt. Für mich eine klare Empfehlung eine Aufführung im Kino nicht zu versäumen. Weitersagen!

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Originaltitel: My Favourite Cake (Iran / Frankreich / Schweden / Deutschland 2024)

Länge: 97 Minuten

Genre: Drama / Romanze

Regie: Maryam Moghaddam & Behtash Sanaeeha

Drehbuch: Behtash Sanaeeha, Maryam Moghaddam

Darsteller: Lily Farhadpour, Esmail Mehrabi

Verleih: Alamode Filmdistribution OHG