Amphi Festival 2025 – erste Bandbestätigungen

Nach dem Amphi ist vor dem Amphi. Erste Bandbestätigungen sind schon bekannt. Man kann sich am 18. & 19.07. 2025 auf folgende Bands freuen:

ANNE CLARK * OOMPH! * DIE KRUPPS * SHE PAST AWAY * [:SITD:] * STAHLANN * NACHTBLUT * EISFABRIK * ASHBURY HEIGHTS * ERDLING * MAERZFELD * TRAITRS * HELL BOULEVARD * UNIFY SEPARATE * REIN * GULVØSS * DUNKELSUCHT und viele mehr.

Am 18.07.2025 geht es auch wieder auf große Fahrt mit CALL THE SHIP TO PORT auf der MS RheinMagie und im Theater am Tanzbrunnen geht es zur offiziellen Amphi Pre-Party.

Der Vorverkauf für 2025 ist ab sofort eröffnet. Besonders die Amphi-Early-Bird-Tickets sind wie immer heiß begehrt und jetzt exklusiv unter https://www.amphi-shop.de/de/amphi-festival-2025/ erhältlich – solange der Vorrat reicht!