Romantik-Western THE DEAD DON’T HURT im Kino

Mit The Dead Don’t Hurt hat Viggo Mortensen einen romantischen Western geschaffen. Hier geht es, auf manchmal verwirrenden Zeitebenen zwischen der Kindheit der Protagonistin und beispielsweise der Gegenwart, auch um Emazipation in der Macho-Westernwelt.

Dem dänischen Einwanderer Holger Olsen (Viggo Mortensen) begegnet 1860 in San Francisco die emanzipierte Frankokanadierin Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps). Nach und nach verlieben sich die beiden in einander. Sie reitet mit ihm und sie wollen sich an einem kleinen Ort in Nevada ein gemeinsames Leben aufbauen.

Als der Bürgerkrieg ausbricht meldet sich Holger freiwillig. Vivienne ist nun in dem korrupten Ort auf sich allein gestellt. Sie sucht Arbeit im Saloon und bekommt die Machtspiele des Bürgermeisters Rudolph Schiller (Danny Huston) und die aufdringlichen Avancen des Ranchers Weston Jeffries (Solly McLeod) zu spüren. Einem sexuellen Übergriff kann sie sich nicht erwehren. Aus diesem geht schließlich ihr Sohn hervor. Die Handlung des Films lässt die Kriegsereignisse komplett aussen vor. Stattdessen konzentriet man sich auf das schwere Leben von Vivienne. Als Holger aus dem Krieg zurückkehrt, haben sich beide verändert und müssen sich erst neu kennenlernen. Holger findet den Sohn vor, der nicht von ihm ist und er übt sich in Rache und Vergebung.

Neben der Hauptrolle als Holger Olsen gehen in The Dead Don’t Hurt Regie, Drehbuch und Filmmusik auf das Konto von Viggo Mortensen. Der Film feierte erfolgreiche Weltpremiere beim Toronto International Film Festival.

Mit THE DEAD DON’T HURT ist ein beeindruckender Film, der den Kampf in der Frauenrolle ins rechte Licht rückt. Das alles passiert ohne aufdringlich zu sein.

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Originaltitel

The Dead Don’t Hurt (USA / Mexiko 2024)

Länge

129 Minuten

Genre

Drama / Western

Regie

Viggo Mortensen

Drehbuch

Viggo Mortensen

Darsteller

Vicky Krieps, Viggo Mortensen, Solly McLeod, Danny Huston, Garret Dillahunt, Colin Morgan, Ray McKinnon, W. Earl Brown, Atlas Green

Verleih

Alamode Filmdistribution OHG