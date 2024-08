Nur noch ein einziges Mal – Film zum Thema häusliche Gewalt

Nur noch ein einziges Mal ist eingangs ein romantischer Film, denn ein zufälliges Treffen zweier Menschen, die dann auch noch ein Paar werden, das wünschen sich wahrscheinlich viele Menschen. Hier treffen sich nun auf einem Hochhausdach der Neurochirurg Ryle Kincaid (Justin Baldoni, ebenfalls Regisseur des Films) und Floristin Lily Bloom (Blake Lively) und die Anziehung beider wird sofort spürbar. Es wird heftig geflirtet, doch Lily, die gerade ihren Vater verloren hat, zögert, ob sie sich auf Ryle einlassen soll. Das Schicksal führt die beiden aber zusammen und sie werden fast eine Familie. Doch Lily muss gewalttätige Züge in Ryle entdecken, die sie sehr an die Gewaltbeziehung iher Eltern erinnert. Der Film zeigt Lily in der Vergangenheit, mit ihrer ersten Liebe Atlas Corrigan (Brandon Sklenar).

Und wie in einem guten O-Bein Roman taucht dieser zufällig wieder auf und Lily muss sich auf sich besinnen und Entscheidungen für die Zukunft treffen.



Nur noch ein einziges Mal beruht auf einem Buch von Colleen Hoover und es sind hier sehr viele Zufälle am Werk. Das spätere zufällige Treffen mit der Jugendliebe Atlas in einem Restaurant, wo er der Besitzer ist, ist nur einer davon. Vorher findet Lily noch ihren Traumladen, den sie in einen schönen Blumenladen verwandelt. Da huscht sofort Alyssa (Jenny Slate) auf Jobsuche vorbei, die sich dann als Schwester von Ryle entpuppt. Kommissar Zufall ist also ganz schön oft am Werk. Im Original heißt der Film It Ends With Us und dieser passende Titel hätte auch bleiben können. Ryle möchte man im Film natürlich verzeihen und mag nicht glauben, dass es sich hier um häusliche Gewalt handeln soll oder waren es vielleicht doch nur Missgeschicke, die ihm unterlaufen sind. Das bleibt erst unklar und so bringt dies auch das Gefühl von Lily gut rüber, die sich darüber auch in einem Zwiespalt befindet. Da es bereits einen zweiten Roman „Nur noch einmal und für immer“ und somit eine Fortsetzung der Geschichte gibt, wird ein zweiter Teil dieses Film bestimmt folgen. Nur noch ein einziges Mal wird auch hier, gemäß dem Hype in den USA, sein Geld einspielen, doch muss man wissen, dass es kein einfacher Liebesfilm ist. Für mich ist dieser Film unterhaltsam und sehenswert.

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Genre

Drama / Romanze

Regie

Justin Baldoni

Drehbuch

Christy Hall, basierend auf dem Roman von Colleen Hoover

Darsteller

Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton, Brandon Sklenar

Verleih

Sony Pictures Releasing GmbH