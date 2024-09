Die Unzertrennlichen – animierte Freunde im Kino

Ich bin DJ Doggy Dog, mit diesem Ohrwurm geht man aus dem Kino. Denn die Stimme des verlassenen Stofftieres ist unverkennbar. Es rappt Comedian Chris Tall in diesem chaotischen Animationsfamilenfilm.

Doch um was geht es? Wennn nach der abendlichen Show die Lichter im Puppentheater des Cental Parks ausgehen, ist für die Puppen noch nicht Schluss. Sie erwachen zum Leben und irgendwie ist so ein Puppenleben recht eintönig. Besonders die Puppe Don Quijote möchte ein echter Held sein und nicht nur Torten ins Gesicht bekommen.



Eines Tages wagt er sich aus dem Theater hinaus, um die große Welt zu entdecken. Er möchte sein Leben leben und nicht nur den Hofnarren der Puppen spielen. Unterwegs trifft er DJ Doggie Dog, ein verlassenes Stofftier, das davon träumt, Rapper zu werden. Dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und die beiden stromern durch New York City, um so maches Abendteuer zu erleben. Ihre Vision: Auch die Kleinsten können zu großen Helden werden.

DIE UNZERTRENNLICHEN – ZWEI DURCH DICK UND DÜNN ist der neueste Film des belgischen Animationsstudios nWave nach einer Geschichte der TOY STORY-Macher Joel Cohen und Alec Sokolow. Vor der aufregenden und modernen Kulisse von New York City inszeniert der französische Regisseur Jérémie Degruson eine Reise zwischen Realität und Fantasie für die ganze Familie

Der Film ist liebevoll inszeniert und verleiht einem ein gutes freundschaftliches Gefühl. Auch wenn die kleinen Zuschauer die ursprüngliche Geschichte des Don Quijote und Sancho Panza wahrscheinlich nicht kennen werden, so wird sie hier neu erzählt. Und nach dem Kinoerlebnis bleibt der Rap des Hundes DJ Doggy Dog noch lange im Ohr.

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Originaltitel

Les Inséparables (Belgien 2023)

Länge

89 Minuten

Genre

Abenteuer / Animation / Familie

Regie

Jérémie Degruson

Drehbuch

Joel Cohen, Alec Sokolow, Bob Barlen, Cal Brunker, Joel Cohen, Alec Sokolow

Deutsche Stimmen

Chris Tall, Heiko Obermöller, Kirstin Hesse, Carlos Lobo

Verleih

Splendid Film GmbH