Die Ironie des Lebens – Vaterreue im Kino

Ich bin mir gar nicht sicher, ob man seinem Ex-Mann Bescheid sagt, wenn man in Kürze sterben wird. Doch Eva, gespielt von Corinna Harfouch, sucht ihren Ex Edgar (Uwe Ochsenknecht) auf. Er ist Comedian und um keinen Spruch über seine üble Ehe verlegen. Ein Narzisst, wie er im Buche steht, so entdeckt er plötzlich bei einem seiner Auftritte seine Damalige im Publikum. Das verheißt nichts Gutes. Es kann nur um Geld oder die gemeinsamen Kinder gehen. Doch mit dieser Enthüllung, einer tödlichen Krankheit, hat Edgar nicht gerechnet. Die Ironie des Lebens zeigt berührend die Wandlung und Demut von Edgar.

Seine Shows hat er immer mit Witzen auf Kosten anderer gespickt. Das Leben schreibt nun eine andere Geschichte, die Ironie des Lebens eben und er bemüht sich rührend um seine Ex-Frau. Beispielsweise eine innere Einkehr, bei der sie sich in einem gemeinsamen Sylt Urlaub auch wieder annähern. Edgar kämpft um seine Ex, will ihr einen Platz in einer Spezialklinik besorgen. Geld spielt keine Rolle. Doch Eva lehnt ab, sie will die Zeit, die ihr noch bleibt so genießen. Nun lernt Edgar auch seine bereits erwachsenen Kinder erneut kennen. Seine Tochter Mellie (Emilia Schüle) ist in seine komödiantischen Fußstapfen getreten und will ihren Vater kennenlernen. Sein Sohn Patrick (Robert Gwisdek), im wahren Leben der Sohn von Corinna Harfouch, hat bereits Familie und kann dem Vater nicht verzeihen.

Regisseur Markus Goller und Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg haben hier einen schönen Film über Menschlichkeit und Wandlung geschaffen. Berührend singen Harfouch und Ochsenknecht den Ton, Steine, Scherben Song „Halt dich an deiner Liebe fest“ und natürlich ist es irgendwo auch ein sehenswerter Liebesfilm.

Text: Isabel Oerke (i.s.o.)

Originaltitel: Die Ironie des Lebens (Deutschland 2024)

Länge: 109 Minuten

Genre: Komödie / Drama

Regie: Markus Goller

Drehbuch: Oliver Ziegenbalg

Darsteller: Uwe Ochsenknecht, Corinna Harfouch, Emilia Schüle, Robert Gwisdek. Henning Peker, Salka Weber, Maria Hofstätter, Reiki von Carlowitz. Annika Lau, Liza Tzschirner

Verleih: Warner Bros. Entertainment GmbH