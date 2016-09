Level 8 Master das schnelle Phase 10?

Level 8 Master

Ravensburger Spieleverlag

Preis: Euro 9,99

Wem Phase 10 gefällt, dem gefällt auf jeden Fall auch Level 8. Wie der Name schon sagt muss man hier nur 8 Stufen erreichen. Gespielt wird genau wie bei Phase 10 durch das Erfüllen der einzelnen Aufgabenlevel. An Hand seiner Spielkarten muss man beispielsweise einen Drilling und eine Viererfolge auslegen oder andere Kartenkombinationen. Jedes Level wird immer schwieriger. Hat man ausgelegt, muss man seine übrigen Karten loswerden. Diese kann man passend an die bereits ausliegenden Karten anlegen. Level 8 gibt es als Brettspiel und wie hier in der Kartenspielversion ab 8 Jahren oder als Masterversion ab 10 Jahren. Das Masterspiel ist etwas abwechslungsreicher. Hat es doch noch ein paar anspruchsvollere Level und zahlreiche Aktionkarten. Natürlich gibt es auch wieder die praktischen Levelanzeigekärten, damit der Spieler immer weiß wo er gerade steht. Die Schablonen, die man über dieses Kärtchen rüberschieben soll, wobei man vorher ein Sichtfenster ausgeschnitten hat, könnte man einsparen. Sie sind bei Gebrauch zu empfindlich und müssten aus dickerem Material sein. Level 8 Mater kann man meines Erachtens auch schon mit Kindern ab 8 Jahren spielen. Anstatt hier Minuspunkte aufzuschreiben, wie bei Phase 10, kann der Gewinner eines Level, dann ein Level überspringen. Das gefällt mir nicht so gut, da dann ein Spieler recht schnell fertig werden kann. Die 8 Level sind jedoch ansonsten gut zu schaffen und das Spiel ist ein würdiger Phase 10-Nachbau.

Spieler: 2–6

Alter je nach Version ab 8/10 Jahren

Dauer: ca. 60 Minuten

ao