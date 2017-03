Déjà-vu ein etwas anderes Memory

Heinz Meister

Déjà-vu

Amigo Spiel

Preis: Euro 13,99

Déjà-vu heißt ein neues Merkspiel aus dem Amigo Verlag. Es ist ein andere Art Memory-Spiel, bei dem man nicht weiß, ob man sich die abgebildeten Gegenstände richtig gemerkt hat oder man nur ein Déjà-vu von damals hatte.

Einbildung und Realität zu unterscheiden ist hierbei gar nicht so einfach. In der Tischmitte liegt ein Kartenstapel und drum herum 36 hübsche, feste Gegenstandsplättchen. Auf den Karten sind diese Gegenstände ebenfalls abgebildet. Zur Verwirrung sind einmal eins, zwei oder drei Dinge auf einer Karte abgebildet, schließlich soll es ja nicht so einfach sein. Jetzt ist die Merkfähigkeit gefragt, denn die Karten werden einzeln nacheinander umgedreht. Der Spieler muss entscheiden, ob ein Gegenstand nun zum zweiten Mal gezeigt wurde. Dann muss er sich blitzschnell das dazugehörige Gegenstandsplättchen schnappen. Doch hat der Spieler den Gegenstand wirklich schon einmal gesehen (eben Déjà-vu, wie der Franzose sagt) und wenn ja, war das auch in dieser Spielrunde? Die abgebildeten Dinge sehen sich schon verflixt ähnlich, sei es in Form oder Farbe. War das nun ein Hammer oder doch eine Axt, die ich erinnere? Spätestens, wenn auf einmal die Karte kommt, die den Artikel zeigt, den ich dachte schon zweimal gesehen zu haben, hat einem sein Gedächtnis einen Streich gespielt und man muss aussetzen, weil man sich den Gegenstand zu Unrecht genommen hat. Mit zwei Spielern fanden wir es besser den Gegenstand einfach zurückzulegen und weiterzuspielen. Da am Ende jeder richtig gemerkte Gegenstand einen Punkt zählt, bekommt man so gleich die Punkte eben wieder aberkannt.

Bei Dejà-vu kann man sich ganz schön etwas einbilden und es kommen einem urplötzlich alle aufgedeckten Dinge bekannt vor. Zur Schlußkontrolle hat man bei Spielbeginn drei Karten aus dem Kartenstapel heraussortiert. Diese werden nachdem der Spielstapel aufgebraucht ist umgedreht und man vergleicht, ob jemand die abgebildeten Gegenstände schon genommen hatte. Wenn ja lag er damit natürlich falsch und erhält keine Punkte. Déjà-vu wird über mehrere Runden gespielt und wer die meisten Punkte hat gewinnt.

Das liebvoll und haltbar gestaltete Spielmaterial begeistert mich genauso wie die kurze Spieldauer des Spieles. Déjà-vu ist etwas für Memoryfreunde, Gehirnjogger und Menschen, die ihr Gedächtnis trainieren wollen und sich von diesem nicht austricksen lassen.

Spieler 2 – 6

Ab 8 Jahren

Dauer: ca. 15 Minuten

i.s.o.