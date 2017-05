Augendiagnose – schau mir in die Augen, Kleines

Rita Fasel/Ruediger Dahlke

Augendiagnose:

Was die Augen über uns verraten

Set mit Buch und Karten

Preis: Euro 24,95

Verlag: Königsfurt-Urania Verlag

Schau mir in die Augen, Kleines! Das sagte schon seinerzeit Humphrey Bogart

Die Augen sind häufig das Erste, was wir von unserem Gegenüber wahrnehmen und sie sind der Spiegel der Seele. Auch den körperlichen und geistigen Zustand eines jeden kann man anhand der Augen interpretieren. Da lohnt es sich genauer hinzuschauen. Rita Fasel und Rüdiger Dahlke haben hierzu ein schönes Set mit Buch und Karten zusammengestellt. Sie zeigen uns in Augendiagnose was die Augen über uns verraten. Auf den Karten können wir uns schon einmal einordnen. Wie ist unsere Augenbrauenform? Wie lang sind unsere Wimpern? Wie ist unsere Augenfarbe und wie die Position unserer Iris?

Das alles lässt tief blicken und gibt Aufschluss über unseren Charakter und unsere gesundheitlichen Anlagen. Die Zusammenhänge sind im 112-seitigem Buch leicht verständlich erklärt und es ist interessant eine Selbstdiagnose vorzunehmen. Natürlich nimmt man auch gerne Freunde, Verwandte und Kollegen so unter die Lupe und kann dann sagen, man hätte schon immer gewusst, woran es hapert. Für jede Augendiagnose werden von den beiden Spezialisten praktische Tipps zum Ausgleich des seelischen und körperlichen Wohlbefindens gegeben.

Auf den 49 festen Analysekarten haben wir auf jeder Rückseite Erklärungen zu den Themen der Augendiagnose. Haben wir beispielsweise Computeraugen, hat sich unser Sehvermögen verändert, haben wir ein dominantes Auge oder wie ist es um unseren Emotionskompass bestellt? Auch auf die Details, wie Flecken im Auge oder Waben der Iris oder sogar unsere Blickrichtung wird bei der Augendiagnose eingegangen. Es ist wirklich enorm auf was man sich bei den Augen alles beziehen kann. Ich mache erst einmal Augenyoga und lege zur Entspannung Gurkenscheiben auf die Augen, damit ich ausgeruht noch weiter in dem Buch der Augendiagnose schmökern kann.

ao