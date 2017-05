Eli van Pike – Welcome To My Dark Side | The Black Gift Kulturmagazin

Eli van Pike

Welcome To My Dark Side

Darksign-Records/Nrt

Eli van Pike wurden 2016 gegründet und sind ein Trio bestehend aus Thorsten Eligehausen, Marc Vanderberg und

Ken Pike. Nun weiß man gleich, dass sich der Bandname aus den Nachnamen ihrer Mitglieder gebildet hat. Die Band ist als Studioprojekt angelegt und ihr Metier ist Industrial Metal / Gothic Metal, worauf sie sich glücklicherweise nicht nur festlegen. Hierin liegt auch die Stärke des Albums Welcome To My Dark Side. Natürlich gehören die 10 Tracks des Albums auf die dunkle Seite der Musik, man findet aber auch gefällige Synthieklänge. Das ganze Album hat mit rund 37 Minuten eine relativ kurze Spielzeit. Doch es geht mit dem ersten Stück Made in Germany mit gutem Metal los. Das Ganze ist zum Glück auch melodiös. Herzschlag hat dann schon ein paar Industrialklänge dabei.

Der Sprechgesang in Stücken, wie 1-2-frei erinnert natürlich an die Kollegen von Rammstein. Mit World On Fire hat der Metal erst einmal Pause, denn dieser Song ist eine romantische Ballade, die eine gelungene Abwechslung auf dem Album bietet. Tears Of War klingt vom Intro her wie Rammsteins Du Hast. Der Track One Last Rose ist wieder von der eingängigen romantischen Sorte, doch auf Metalriffs wird hier nicht verzichtet. Auch das R wird gesanglich schön gerollt. Peter, 41 ist der Albtraum unserer Töchter, heißt es in diesem Stück. Ein Song der sich um die falsche Identität eines vermeintlich Pädophilen im Netz dreht. Der Titeltrack Welcome To My Dark Side ist mein Highlight. Deutsche Lyrics vereinen sich mit englischem Refrain. Der Gesang auf der ganzen CD Welcome To My Dark Side ist generell sehr abwechslungsreich. Auch die Wechselwirkung zwischen laut und leise in der Spielweise von Eli van Pike ist interessant.

Stücke mit ausgeprägtem balladeskem Gesang, wie Valentines Day, sind ganz nach meinem Geschmack. Des Weiteren werden Liebhaber der Neuen Deutschen Härte ihre Freude an diesem Album haben.

i.s.o.