Halli Galli jetzt als Partyspiel

Haim Shafir

Halli Galli Party

Amigo Spiel

Preis:Euro 9,99

Letztes Wochenende kam einmal wieder Halli Galli auf den Tisch. Das Spiel aus dem Hause Amigo ist ein Klassiker. Doch jetzt gibt es die neue Partyversion. Das Praktische daran ist, dass die Spielkarten in einem Plastikbecher mit Glocke oben drauf verpackt sind. So hat man die Partyutensilien gleich bei der Hand. Alle Spielkarten werden gleichmäßig aufgeteilt. Im Verlauf des Spieles müssen die Spieler gleichzeitig ihre verdeckten Karten vom persönlichen Kartenstapel aufdecken. Nun ist Schnelligkeit und Konzentration gefragt. Findet man zwei passende Karten, muss man schnell die Glocke betätigen und klingeln.

Die Halli Galli Früchte auf den Karten müssen in zwei Eigenschaften, d.h. dieselbe Frucht, dieselbe Farbe oder dasselbe Instrument, übereinstimmten. Wer die beiden Eigenschaften am schnellsten entdeckt und klingelt erhält so die Karten als Siegpunkte. Wird eine der singenden Pflaumen aufgedeckt, muss ebenfalls geklingelt werden und alle Karten auf dem Tisch können abgestaubt werden. Wer falsch klingelt muss je eine Karte seines Nachziehstapels an seine Mitspieler geben.

Hat man keine Karten mehr, so darf man trotzdem noch mitspielen und klingeln.

Erst wenn der eigene Ablagestapel vor einem aufgebraucht ist, ist das Spiel für diesen Spieler vorbei. Es gewinnt derjenige, der die meisten Karten einheimsen konnte. Halli Galli Party besticht durch seine tolle Verpackung mit integrierter Klingel und macht erst so richtig mit 4 Spielern Spaß. Denn dann muss man höllisch aufpassen die richtigen Karten zu erklingeln und nicht sooft daneben zu hauen.



Spieler 2 – 4

Ab 8 Jahren

Dauer: ca. 15 Minuten

ao